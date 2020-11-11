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ضبط كيلو هيروين و24 طربة حشيش مع 4 أفراد في الإسكندرية والشرقية

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الوطن
12:22 م | الأربعاء 11 نوفمبر 2020
حشيش

حشيش

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها..

فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام)، ومديريتى  أمن "الإسكندرية، الشرقية" جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة ، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-

ضبط (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام  - ميزان- مبلغ مالى – هاتف محمول) .. بحوزة (عنصر إجرامى– مقيم بمحافظة الإسكندرية) حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام -  مبلغ مالى– 4 هواتف محمول) بحوزة (4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"– مقيمين بمحافظة القاهرة) .. حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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