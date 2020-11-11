النيابة العامة تستعين بخبير لتطوير واستكمال أعمالها في التحول الرقمي

وجَّه النائب العام المستشار حماده الصاوي، اليوم الأربعاء، بالاستعانة بالدكتور محمد الجندي، مستشار السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والخبير بأمن المعلومات والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة، وكلية القانون بالجامعة البريطانية، كخبير استشاري "للنيابة العامة"، فيما تشرف عليه إدارة النيابات وإدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة من أعمال، في إطار تفعيلها سياسة التحول الرقمي.

واجتمع النائب العام اليوم بأعضاء من الإدارات الثلاث في حضور الخبير، استعرضوا خلاله ما تشرف عليه النيابة العامة من أعمال وبرامج في مجال التحول الرقمي، وما تضطلع بتنفيذه في هذا المجال خلال الفترة القادمة، لإبداء الخبير رأيه الاستشاري فيها ووضع خطة لتحديثها وتطوير أدائها، واستكمال الأعمال التي تضطلع النيابة العامة بتنفيذها في هذا المجال خلال الفترة القادمة.