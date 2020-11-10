بعد ادعاء الأب اختطافهم.. إخلاء سبيل أسرة شبرا من النيابة العامة

قرر زياد الباسل، وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، بإشراف محمد خليفة، رئيس النيابة والمستشار محمد حته المحامي العام الاول لنيابات جنوب بنها، إخلاء سبيل الأشقاء الخمسة الذين إدعي والدهم إختفاءهم، من سراي النيابة، بعدما تبين وجودهم بمحافظة الإسماعيلية لدي أقاربهم برفقة والدتهم طواعية، وتعهد الأب والأم بإنهاء خلافاتهما وحسن رعاية الأبناء والعودة لمسكن الزوجية.

وأكدت التحريات أن الواقعة مجرد خلافات أسرية عادية نتج عنها خروج الأم من المنزل بصحبة الأبناء الخمسة قاصدة أقاربها خارج القليوبية لحين تسوية الخلاف مع الأب، ما دفع الأخير إلى تحرير محضرًا بإختفاء أبنائه، أكد فيه عدم معرفته مصيرهم.

وكانت قوة أمنية من البحث الجنائي بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية، تمكنت من إستعادة أشقاء شبرا الخمسة بعد إدعاء والدهم إختفائهم في ظروف غامضة بشبرا وبينت التحريات أنهم خرجوا مع والدتهم بإرادتهم بسبب خلافات مع الأب ومثل الجميع أمام النيابة التي أجرت تحقيقا في بلاغ الأب وتبين أن الواقعة مجرد خلافات عائلية وتعهد الأب والام بحلها وحسن رعاية الاطفال وتهئية المناخ لهم لحياة أسرية هادئة.