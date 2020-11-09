وزيرا الصحة والشباب وتاج الدين يشاركون في تكريم الأطباء بـ"طلعت حرب"

ينظم نادي طلعت حرب غدا الثلاثاء، حفلا لتكريم شهداء الأطباء من ضحايا كورونا، ومجموعة من أطباء العزل الذين بذلوا جهدا كبيرا لمواجهة فيروس كورونا، وما زالوا يقدمون تضحياتهم.

وبحضر الحفل، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ولفيف من الشخصيات العامة والنواب.

يذكر أنّ محمد محمود الأتربي، رئيس مجلس إدارة النادي، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، وجّه الدعوة لنقيب أطباء مصر، الدكتور حسين خيري، ومجلس النقابة، للتكريم بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

وأوضح شريف خليل مدير النادي، أنّ حفل التكريم يقام قبل افتتاح معرض الكتاب في دورته الخامسة والذي ينظمه النادي بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، والذي اختار شخصية الروائي الكبير الدكتور محمد المنسي قنديل شخصية العام لهذا المعرض باعتباره طبيبا وروائيا.

ويتضمن برنامج الحفل فيلما تسجيليا، وحفل موسيقي، مع تقديم دروع وشهادات تكريم لضيوف الحفل.

وأضافت مصادر، لـ"الوطن"، أنّ البنك المركزي المصري، سيصدر عملة للأطباء تكريما لدورهم وتضحياتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، موضحة أنّ البنك المركزي انتهى من تصميم شكل "سك العملة"، وجرى عرضها على وزارة الصحة لإبداء الرأي فيه.

وأكدت المصادر، أنّ البريد المصري أيضا بصدد إصدار طابع بريد تذكاري للأطباء، تقديرا لجهودهم في الفترة الأخيرة، وتكريما لضحايا الجائحة من الأطباء الذين كانوا في صفوف المواجهة الأولى للوباء.

وأوضحت المصادر، أنّ التكريمات لا شك أنّ لها أثر طيب في نفوس الأطباء، إلا أنّ هناك بعض المطالب بفرض معاش استثنائي لأسر شهداء كورونا من الأطباء، خاصة الشباب الذين لم تكن مدة خدمتهم كبيرة، وبالتالي المعاش الخاص بهم قليل لا يتجاوز 900 جنية ولا يكفي احتياجات أسرته.