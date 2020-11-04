الأطباء عن واقعة طبيب الميكروباص: الشطب حال إدانته بالتحرش

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على طبيب بشري بجامعة الزقازيق؛ وذلك بعد اتهامه بفعل فاضح وهو ممارسة العادة السرية بجوار فتاة والتحرش بها داخل ميكروباص أجرة، وكانا يستقلان المكروباص بالقرب من مبني الجامعة، بدائرة فسم شرطة الزقازيق

وحول موقف النقابة من الطبيب، قال أسامة عبد الحي، أمين عام نقابه الأطباء ورئيس لجنة التأديب إن الطبيب مازال يخضع للتحقيق ولم تثبت إدانته بشكل نهائي ولم يصدر ضده حكم نهائي حتى يتم اتخاذ إجراء ضده.

وأضاف عبد الحي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه في حال تقديم شكوى للنقابة يتم التحقيق مع الطبيب واتخاذ الإجراء المناسب ضده أقلها لفت نظر وأقصاها شطب من النقابة في الأعمال المنافية لأداب المهنة ومنها جريمة التحرش، كما أكد أن هذا تصرف فردي لا يعبر عن جموع الأطباء، وفي حال ثبوت فإن النقابة تستنكره بشده.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، قد تلقي إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من فتاة، في العقد الثالث من عمرها، تتهم فيه طبيب بشري بجامعة الزقازيق، بالتحرش بها وممارسة العادة السرية داخل سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق.

الفتاة المتحرش بها: "أنا مش هسيبه أنا معاه لحد ما يروح القسم"

وكان قد تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة القبض على معيد بالجامعة في محافظة الشرقية، بعد تحرشه بفتاة في ميكروباص، بعد صراخ الفتاة واستنجادها بالمارة فضح المتحرش، والذي مارس العادة السرية بجانبها في سيارة الأجرة على مرأى ومسمع من الجميع، بعدما تحرش بها.

توقف الميكروباص، واستدعى المارة رجال الأمن الذين ألقوا القبض على الشاب بتهمة التحرش بالفتاة، والقيام بفعل فاضح في الطريق العام.

الفيديو صورته الفتاة نفسها التي تم التحرش بها في الميكروباص بحسب ما جاء في الفيديو، وأرادت فضحه به ونشرته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الفتاة في الفيديو، "أنا مش هسيبه أنا معاه لحد ما يروح القسم، صورولي بطاقته أنا مش هسيبه، ومش هعرف أتصل بحد معيش رصيد".

وظل المارة يضربون المتحرش حتى انتهى الفيديو، وألقت قوات الأمن القبض عليه.