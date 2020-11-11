رئيس "الإسكان الاجتماعي": كل مواطن سيحصل على شقة

قالت الدكتورة مي عبدالحميد، الرئيسة التنفيذية لـ"صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى بتوفير شقة لكل مواطن وبناء على ذلك تعلن وزارة الإسكان عن وحدات سكانية لمتوسطي ومنخفضي الدخل كل فترة في مدن جديدة.

وأضافت "عبدالحميد" في برنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc" وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن وزارة الإسكان طرحت شققا لمتوسطي الدخل في 11 مدينة، وشققا لمنخفضي الدخل في 12 مدينة، ويوجد إقبال كبير جدا من المواطنين على شقق مدينة حدائق العاصمة المطروحة الحالية بعد فتح باب التقديم لكل المواطنين بعد أن كان قاصرا على ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة أسبوع موضحة "لا داعي للتزاحم على مكاتب البريد فنحن طبنعا 100 ألف كراسة بشكل مبدئي وتم تجهيز 150 ألف كراسة عليها وكل شخص تنطبق عليه الشروط سيحصل على الشقة".

وتابعت: "تبعد حدائق العاصمة جنوب مدينة بدر وتبعد 10 دقائق عن العاصمة الإدارية الجديدة التي تستعد الدولة لنقل الجهاز الإداري للدولة فيها في العام المقبل".

وأوضحت الرئيسة التنفيذية لـ"صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري"، أن هناك 17 بنكاً يشارك في تمويل الشقق، من خلال نظام التمويل العقاري، كما شرحت مبادرة البنك المركزي، لدعم مشروع الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري، كما تعتزم مصر توفير مليون وحدة سكانية بنهاية 2024 لمتوسطي ومنخفضي الدخل.