الأعلى للإعلام ينظم مائدة مستديرة لمواجهة التعصب بين الأهلي والزمالك

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، غدا، مائدة مستديرة في الحادية عشرة صباحا بمشاركة نقاد رياضيين وإعلاميين ومقدمي برامج رياضية بمقر المجلس في مبنى ماسبيرو، في إطار تدشين حملة لنبذ التعصب بين فريقي الأهلي والزمالك، قبل خوضهما لقاء القمة التاريخي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 27 نوفمبر الجاري.

وكان المجلس قد أعلن عن إطلاق مبادرة بمشاركة وزارة الشباب والرياضة، بعنوان "مصر أولا.. لا للتعصب"، بمناسبة المباراة التاريخية لنهائي البطولة الأفريقية بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الحالي، وذلك للتأكيد على ضرورة الالتزام الكامل بقواعد التغطية الإعلامية النظيفة لمباراة الأهلي والزمالك والحرص على إشاعة الروح الرياضية بين جماهير الناديين، والبعد الكامل عن كل صور الإساءة والافتعال.

ولفت المجلس في بيان له إلى أهمية تطبيق الضوابط التي تحفظ للرياضة رسالتها، وعدم استخدام الوسائل والأساليب التي تسيء لجمهور الناديين من قبل وسائل الإعلام، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي، أو اللجوء للاستفزاز وبث الفتن بين الجماهير، ومناشدة وسائل الإعلام كي تحرص على إشاعة أجواء إيجابية، تسهم في إخراج هذا اليوم في أحسن صورة، والتركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية ونشرها بين الجميع.

وأشار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أنّه شكل غرفة رصد لمتابعة التغطية الإعلامية وينشر تقريرا بذلك، يتضمن الجوانب الإيجابية، والكشف عن السلبيات، والتأكيد على احترام مشاعر لاعبي وجماهير الناديين.

وأكد المجلس ثقته في حياد وموضوعية ونزاهة وسائل الإعلام، وابتعادها عن التعصب والتحيز، حتى تخرج هذه المناسبة في صورة تليق بمصر والمصريين.

وتابع المجلس، أنّه وفقا لقانونه سيبادر على الفور في إجراء التحقيق اللازم حال حدوث مخالفات، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لها، وتطبيق الجزاءات القانونية حفاظاً على سلامة الجماهير وإعلاء القيم الرياضية النبيلة وصورة البلاد.