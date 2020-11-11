قضايا ومحاكم.. السر وراء تكرار شائعة طلاق شيرين من حسام حبيب

انتشرت شائعات عديدة في الآونة الأخيرة تفيد طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب، وكانت آخرها منذ يومين عندما نفت شيرين قائلة: إحنا بألف خير".

علمت "الوطن" أن سر الشائعة يأتي من مدير أعمال شيرين السابق إثر مشاكل وأزمات مستمرة مع الطرفين، حيث وصل الأمر إلى اعتداء حسام حبيب عليه بالضرب.

مدير أعمال شيرين السابق، كان يرسل لعدد من الصحفيين الذين يرتبط معهم بعلاقة صداقة قوية أخبار وتفاصيل حياتها الخاصة مع زوجها، ومنها معركة حسام مع شيرين، لتنفي الأخيرة تلك الخلافات تماما، وشاركها حينها الفنان أحمد سعد كونه صديق مقرب منها.

كانت محكمة القاهرة الجديدة أصدرت قرارًا بغلق باب المرافعة، وحجز القضية المتهم فيها الفنان حسام حبيب بالشروع في قتل المنتج ياسر خليل مدير أعمال الفنانة شيرين السابق للحكم.

يأتي هذا بعدما أصدرت محكمة أول درجة الحكم بحبس المتهم حسام حبيب لمدة سنة مع الكفالة والتعويض، إلا أن حسام استأنف الحكم، وتم عرض الصلح من حسام حبيب والحاضرين معه إلا أن المنتج ياسر خليل رفض الصلح وعليه تم حجز القضية.