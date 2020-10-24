شيرين رضا تروي تفاصيل تعرضها لحادث طائرة: "الموتور ولع"

أعربت الفنانة شيرين رضا، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الجونة، قائلةً "أنا نفسي أطير"، وذلك للإشارة إلى فستانها الذي ترتديه بأجنحة.

وعن تكريم والدها في مهرجان الجونة، أعربت "رضا" في لقاء مع برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة خاصة عن مهرجان الجونة، الجمعة، على قناة "ON" الفضائية، عن فخرها بأنها ابنته، مؤكدة أنها لم تعرف قيمة والديها إلا عندما كبرت، وعندما توفى، ورأت الحب الذي أحبه الناس لهم.

وأشارت إلى أنها كانت تسافر مع والديها إلى بعض الدول الأفريقية، وفي إحدى المرات وقع حادث، موضحة: "الموتور ولع، وإحنا في الطيارة، ونزلنا في مطار وبعدين جاء (موبوتو سيسي سيكو) وأعطانا طائرته الحربية وروحنا لمكان تاني".

وكشفت، أن أكثر أغنية تحبها هي أغنية "الأقصر بلدنا"، موضحة أنها أدركت حبها للتمثيل في سن 14 عاما، حيث خافت من هيبة المسرح، والتي أقلقتها جدا، مؤكدة: "رهبة كبيرة".

وعن مدينة الجونة، قالت: "بحب الجونة أوي، الجونة بنتي وكل سنة بشوفها بتكبر قدام عينيا، وطبعا المهرجان ده ابني الصغير، وحتى لو أنا مش من المؤسسين".

كما كشفت أنها تعمل في فيلم جديد مع الفنان خالد الصاوي، مؤكدة: "هتبقى حاجة حلوة أوي".

وعرضت قناة "أون" الاستعدادت لانطلاق فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة.

ودخل الضيوف من بوابات التعقيم مرتدين الكمامات، وحرصت عدد من الفنانات على ارتداء السواريه والكمامات المزركشة التي تتناسب مع الفستان.

ووجهت إدارة المهرجان الدعوة لكل من "أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داوود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر".