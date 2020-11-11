دبلوماسي سابق: تنسيق مصري يوناني في السياحة والاقتصاد ومكافحة الإرهاب

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة اليونان لها دلالة كبيرة خاصة أنها تأتي بعد التوصل إلى اتفاق المنطقة الاقتصادية البحرية وفقا للقانون الدولي للبحار بين الدول الثلاث مصر وقبرص واليونان.

وأضاف "حسن" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc" وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن دول سوريا ولبنان وفلسطين سيقومون أيضا بترسيم الحدود البحرية مع دولتي قبرص واليونان، وهو الأمر الذي سيلغي مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق حول أحقية تركيا بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق المتوسط وسيوقف الاستفزاز التركية التي يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان في المنطقة.

وأوضح "حسن" أن اليونان لها استثمارات كبيرة في مصر تصل إلى 2 مليار جنيه وستقدم استثمارات أخرى في المستقبل كما سيتم دعم برنامج السياحة المشتركة لتكون مصر واليونان مقصد سياحي للسائحين في رحلة واحد ولكن بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إلى أن اليونان تدعم مصر في رؤيتها مع القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكذلك دعم الإرهاب الوسطي المعتد لمحاربة الإرهاب والدول التي تستضيف الإرهابين وتعمل على زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط والمتوسط.