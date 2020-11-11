رئيس وزراء اليونان: يمكن لتركيا التعاون معنا إذا تخلت عن عدوانيتها

قال كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، إنّ منطقة شرق المتوسط قد تكون بحرا موحدا بدلا من أن يفرق بين الشعوب، لافتا إلى أنّ الحديث تردد كثيرا عن أهمية التعاون في المنطقة.

وأضاف ميتسوتاكيس، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده مع الرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش القمة المصرية اليونانية، أنّ مصر تلعب دورًا مهمًا في مجال التعاون بين الدول بشرق المتوسط، لافتًا إلى أنّ أي دولة يمكنها المشاركة في تحالف شرق المتوسط للطاقة، من خلال شرط مهم جدًا، وهو الابتعاد عن التحديات وحترام الشرعية الدولية، متابعًا: "أشير هنا إلى تركيا وقيادتها، حينما تعود إلى علاقات حسن الجوار وتتخلى عن العدوانية، حينها يمكن أن تعود وتتعاون معنا وتقدم مزايا لشعبها".

وتابع ميتسوتاكيس: "قدمنا للرئيس السيسي مبادرات كثيرة، تحدثنا عن التجارة والميزان التجاري والذي بلغ نحو مليارين، وحتى فيروس كورونا لم يؤثر على العلاقات التجارية، وأكدت أنّ مصر تعتبر حليفا كبيرا لأوروبا، ليس فقط للعالم العربي، وحتى على صعيد أفريقيا".

وشدد رئيس وزراء اليونان، على أنّ مصر كان لها دور كبير في إيقاف موجات الهجرة إلى اليونان مؤخرا، وتكرر الأمر ذاته فيما يتعلق بالسلام في ليبيا.