كارول سماحة تحضر عرض فيلمها "بالصدفة" اليوم بمهرجان الإسكندرية

تحضر الفنانة اللبنانية كارول سماحة عرض فيلمها اللبناني "بالصدفة" والذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الإسكندرية السينمائي، اليوم، داخل سينما رينسانس بمحافظة الإسكندرية.

وتدور أحداث الفيلم عندما تنقلب حياة رجل أعمال ناجح رأسا على عقب حين تسرق حقيبته من قبل مراهق، ويقرر اللحاق به حتى يصل إلى واحدة من الأحياء الفقيرة، وهو الأمر الذي يؤدي به إلى انعطافة حياته كليا. والفيلم بطولة كارول سماحة، بديع أبو شقرا، باميال الكيك، متير معاصري، سامي حمدان ومن إخراج باسم خرستو.

وعلى جانب آحر تقيم إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي برئاسة الناقد الأمير أباظة ندوة تكريم مدير التصوير محسن أحمد ظهر اليوم، بأحد الفنادق الكبرى بالإسكندرية، وتدير الندوة الناقدة غادة عصفور، ويتحدث خلالها "أحمد" عن مراحل حياته الفنية، وعمله مع كبار المخرجين والنجوم علي مدار مشواره الفني.

وفي تمام الثانية ظهرا القاعة نفسها، يقام سيمنار عن علاقة الممثل بالمخرج، وتقدمها الفنانة سلوي محمد علي والمخرج أسد فولادكار.

وكانت أقيمت بالأمس ندوة تكريم الفنان الكبير صلاح عبدالله، ضمن فعاليات الدورة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، وحرص على الحضور عدد كبير من النجوم من بينهم عزت العلايلي، ومحمود حميدة، وأحمد وفيق، وسلوى محمد علي، والمخرج عمر عبد العزيز، والمخرج مجدي أحمد علي، والإعلامية بوسي شلبي ومدير التصوير محسن أحمد، حيث بدأت الندوة التي أدارها الكاتب الصحفي زين العابدين خيري مؤلف كتاب "صلاح عبدالله - مواطن ومواطن ومواطن " بفيلم تسجيلي عن حياته وتنقله بين الأدوار المختلفة بين الكوميدي والتراجيدي.

ووجه الفنان "عبد الله"، الشكر لإدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لاختياره ضمن المكرمين في هذه الدورة، خاصة وأنها تحمل اسم الفنان الكبير عزت العلايلي، مؤكدًا أنه "يعتبر هذا التكريم هو تكريم لنجوم الصف الثاني وهذه النوعية فقدناها حاليًا".