بريد الوطن.. بين بوريس جونسون وفيروس كورونا

تحدث رئيس وزراء بريطانيا العظمى بنبرة قوية، رغم طبيعته المعروفة بالهدوء، وذهل الجميع بتلك العصبية حين تحدث مع كورونا. وبدأت المناقشة، وبدأت الأصوات تعلو، ولكن كانت كل الأصوات صادرة من جونسون وكورونا لا يتحدث، ولا حتى ينتبه له، مجرد ابتسامة مستفزة، وفقد جونسون السيطرة على كلامه نهائياً، وهو يردّد جملة واحدة: «انت مش عارف أنا مين؟»، وفجأة تكلم كورونا: «أنا نظرى على قدى وحتى سمعى ضعيف، حتى قلبى لا يعرف الحياة، إلا إذا اخترق إنساناً، سامع يا جونسون يا ابنى، إنسان، أنا لا أنظر من أنت، ولكن يكفى أنك إنسان لكى أخترق جسدك، لكى أعيش». وجلس جونسون على كرسيه. والتقط أنفاسه، وتغير فجأة أسلوب حديثه مع ذلك الفيروس، وجلس معه على طاولة المفاوضات بحضور وزير الخارجية، واستمر الاجتماع قرابة الساعتين، ولكن خرج كورونا وهو يقول: «أنا لا أدخل مفاوضات لكى أصيب عامة الناس، وأترك صفوة المجتمع، أنتم بشر، وأنا لا أعرف التفرقة والعنصرية التى يعرفها البشر، أنا أخترق الجميع دون استثناء. ليعرف الجميع أننى أقوى من كل أسلحة البشر، ولكن أعطى لكم فرصة أخيرة لكى أرحل عنكم، بشرط أن يعيش كل البشر فى سلام دون حروب أو إرهاب أو جريمة.

مراد عزمى

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