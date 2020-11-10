رئيس جامعة كفر الشيخ يستجيب لـ"الوطن" بشأن مريض السرطان: انتظر الطالب في مكتبي

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه سيستدعي محمد فرج فوزي، الطالب بكلية الزراعة بالجامعة، للاستماع لشكواه و العمل على حلها، وتذليل العقبات له فيما بعد، موضحا أن الجامعة تعمل دوما على تذليل جميع العقبات أمام الطلاب، وفق للقانون، حتي لا يجد أصحاب الضمائر المنعدمه فرصة لاستخدامه دون وجه حق.

وكان الطالب محمد فوزي فراج، الطالب بجامعة كفر الشيخ، الذي يعاني حاليا من مرض السرطان، قد وجه عبر "الوطن" استغاثة، بسبب رفض كلية الزراعة بالجامعة أن ينوب عنه زميله في إنهاء بعض الأوراق الخاصة بالامتحانات.

وأوضح "دسوقي" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الطالب أراد أن يوكل بالنيابة عنه صديقة السيد رستم؛ لعمل استمارة رغبات وتقديمها للكلية نظرا لظروف مرضه، مشيرا إلي أن هذا مخالف للقانون، قائلا: "هنا يتم التعامل بروح القانون، والأولى أن يرسل شخصا من أهله يقوم له بالإجراءات، مينفعش كل طالب يقول ابعت صديقي أو زميلي يخلصلي الورق، بكرا وبعده تستغل في غير محلها".

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، أنه ينتظر "فراج" في الجامعة للاستماع لشكواه، وتقديم أي خدمات أو مساعدات له، موضحا أن مجلس الجامعة يسعى دوما إلى تذليل العقبات لجميع الطلاب، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

طالب كفر الشيخ يحكي رحلته مع المرض الخبيث

وحكي محمد فوزي فراج رحلة اكتشافه المرض الخبيث منذ 6 أشهر، قائلا: "حسيت بوجع في رجلي، روحت لدكتور عظام، قالي أعمل إشاعة رنين مغناطيسي، عملتها وتاني يوم روحت له بيها، قالي عندك ورم داخل الرجل، وأنا مقدرش أفيدك بأي حاجة، وحولني لقصر العيني بنك العضم، طلعت كشفت، والدكتور قالي مش هينفع تمشي تاني على رجليك، هتمشي على عكازات، وبعد كده سحب مني عينة، وقالي روح حللها، والنتيجة طلعت بعد 10 أيام من تاريخ التحليل، ولما روحت له تاني قالي عندك ورم سرطاني خبيث ولازم جلسات كيماوي".