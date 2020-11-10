صور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس الاجتماع الشهري لمجلس العمداء

عقد مجلس عمداء جامعة كفرالشيخ، اجتماعه الشهري اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للعمداء على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة المتخذة قبل وخلال العام الدراسي، وشدد على تطبيق الإجراءات الوقائية بتوجيه جميع أعضاء هيئات التدريس والعاملين والطلاب في كافة الكليات، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة والتطهير والتعقيم، قبل وبعد انتهاء المحاضرات، مع الالتزام بتطبيق الجدول الدراسي.

وأكد "دسوقى" متابعة الدراسة بنظام "التعليم الهجين" في مختلف كليات الجامعة، مشدداً على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في الكليات ووحدات الجامعة ومستشفياتها، كما أكد على استعدادات الكليات للاختبارات الإلكترونية، والانتهاء من ملف بيانات الشهادات الثبوتية، كما وجه بالاستعداد لزيارة فرق التقييم للمسابقات الجامعية المختلفة، من ضمنها مسابقة أحسن جامعة في التعامل مع أزمة فيرس "كورونا" المستجد، ومسابقة أحسن موقع إلكتروني.

كما كلف مجلس العمداء بجامعة كفر الشيخ بترشيح أحد أعضاء هيئة التدريس في كل كلية، للمشاركه في اختيار ملف الإنجاز خارج مديري وحدات الجودة والقياس والتقويم، كما أكد المجلس على التعامل مع الطلاب الوافدين، من خلال منسق الطلاب الوافدين بالجامعة، بالتنسيق مع رئيس الجامعة أو النواب المختصين.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ على تشجيع البحث العلمي، لتكوين المجموعات البحثية، والحصول على التمويل المحلي والأجنبي، وتشجيع النشر العلمي الدولي في دوريات ذات معامل تأثير دولي، والاهتمام بتطوير الدراسات العليا والنشر الدولي للأبحاث العلمية، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وحثهم على ذلك لرفع تصنيف الجامعه، لافتاً إلى أن النشر الدولي له أهمية كبرى، حيث أصبح ركيزة أساسية وعامل من أهم أسس تصنيف الجامعات عالمياً، وهو ما تحرص عليه إدارة الجامعة.