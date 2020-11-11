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هتك عرض التلاميذ وصعقهم بالكهرباء.. المشدد 15 عاما لمدرس إعدادي بقنا

كتب:

رجب آدم
08:47 م | الأربعاء 11 نوفمبر 2020
هتك عرض

هتك عرض

قضت محكمة جنايات قنا، في جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضوية المستشارين سعيد محمد الدسوقي، وشريف عفت مصطفى، وأحمد عبد الحي، بمعاقبة مُعلم بالسجن المشدد 15 سنة بتهمة هتك عرض عدد من التلاميذ تحت تهديد السلاح، بمدينة قنا.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 عندما وجهت النيابة العامة بقنا للمتهم "محمد.ع.ه.م" 41 عامًا، معلم أول بمدرسة قنا الإعدادية الحديثة، مقيم بشارع المعهد الديني القديم ببندر قنا، تهمة هتك عرض عدد من التلاميذ بالقوة بالتعدي عليهم بيديه وإرعابه لهم بصاعق كهربائي وكلب ومسدس صوت، وحجزهم دون وجه حق وتعذيبهم بدنيا بالضرب.

كما وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة التعدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليهم بالتقاط صور ومقاطع فيديو لهم بواسطة كاميرات تصوير وهاتف جوا، ومقاطع فيلمية "فيديوهات" في مكان خاص لا يرتضون إفشاء ما وقع فيه من أفعال كما تضمن أمر الإحالة قيامه بإفشاء المواد المصورة والتي قام بالتحصل عليها في موضوع الجريمة لحملهم على الاستمرار في الأفعال، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بقنا، والتي قضت بمعاقبة المتهم حضوريًا بالسجن المشدد 15 سنة.

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