عضو فريق Alex Jeepers: نساعد المواطنين العالقين بدون أي مقابل

قال ولي الدين سعودي، عضو فريق Alex Jeepers، إنه يملك سيارة 4*4 منذ عام 2007، وكان من الطبيعي إنقاذ أي سيارة تتعطل في الطرق: "كنت بقف أساعد بما إن ربنا من عليا بسيارة قوية، وكل ده بالمجان، ومش بناخد أي أجر من أي حد، وحاطين أرقام تليفوناتنا على السوشيال ميديا وبنساعد أي حد".

وأضاف "سعودي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن معظم الأشخاص ينتقدوا البنية التحتية للدولة، وعدم وجود مخرات لتصريف مياه الأمطار والسيول وهو الأمر الخاطئ، حيث أن العمال في الدولة، دائما ما ينجزوا المشروعات الكبرى في كل المحافظات بلا هوادة صباحا ومساءً، موضحا أن فريقه به أكثر من 20 سيارة، وبشكل دوري يزداد عدد المنضمين للفريق، لإنقاذ السيارات في الشوارع.

وأكد أن الفريق قدم أوراقه في الجمعيات التي تعطي إسعافات أولية، حتى يتم تدريبهم لإنقاذ العالقين في الطرق، ومن يتعرضوا للكوارث: "مينفعش أسعف واحد في السيول وأنا مش عارف أتعامل معاه أزاي"، مشيرا إلى أن أسوأ الحالات التي أنقذها كانت لرجل كبير السن بداخل سيارته، إصيب بالإغماء في داخل السيول، وسحب سيارته حتى أوقفها في مكان أمن، ومن ثم بدأ بمهاتفة هيئة الإسعاف، لإنقاذ الرجل أثناء إغماءه.

وتابع: "منظمة الهلال الأحمر مش بتتأخر عن أي حد في التطوع، ومفيش حاجة طلبناها من الجمعيات إلا وقدمتها".