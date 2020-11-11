توقعات طقس 72 ساعة.. أمطار خفيفة على بعض المناطق مع وجود طقس بارد ليلا

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس المتوقع على مدار 72 ساعة المقبلة، إذ من المتوقع أن يسود غدا الخميس، طقس لطيف نهارا بارد ليلا مع وجود رياح معتدلة على كل من القاهرة الكبري والوجة البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ووفقا لما نشرته الهيئة عبر الموقع الرسمي لها، فإن السواحل الشمالية الغربية فتشهد أمطار خفيفة على بعض المناطق مع وجود طقس لطيف نهارا بارد ليلا.

كما تشهد مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس رياح معتدلة.

وأخيرًا تشهد مناطق شمال الصعيد وجنوبه طقس معتدل نهارا بارد ليلا ورياح معتدلة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة يوم الخميس 12 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

درجات الحرارة يوم الجمعة 13 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 17 .

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18 .

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16.

درجات الحرارة يوم السبت 14 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.