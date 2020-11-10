الأرصاد: لا توجد فرص لسقوط أمطار على القاهرة حتى نهاية الأسبوع

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه منذ يوم الجمعة الماضي، وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهو ما أدى إلى سقوط أمطار غزيرة على السواحل الشمالية الإسكندرية، مطروح، والسلوم.

وأضافت "شاكر"، خلال لقائها مع كاميرا برنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هذه هي المناطق التي تعرضت لكميات كبيرة جدا من الأمطار، وأيضا محافظات الوجه البحري كانت قد تعرضت لأمطار تتراوح ما بين متوسطة إلي غزيرة، والقاهرة سقطت عليها أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وتابعت، أن اليوم الثلاثاء، ستكون هناك فرص لسقوط أمطار مستمرة الآن على السواحل الشمالية وبالتحديد الإسكندرية ومطروح، والتي تشهد الآن أمطارا من خفيفة إلى متوسطة، بجانب بعض المحافظات من شمال الوجه البحري، البحيرة، كفر الشيخ، بلطيم.

وأشارت، إلى أن فرصة سقوط الأمطار اليوم على القاهرة انعدمت، ولكن الشبورة المائية هي المؤثرة الآن على القاهرة سواء الطرق الزراعية أو الصحراوية، لذلك ننصح بالقيادة بهدوء على الطرق السريعة.

وأوضحت، أنه بداية من الغد فرص سقوط الأمطار ما زالت مستمرة بالنسبة لمحافظات السواحل الشمالية، الإسكندرية، ومطروح، وستكون من خفيفة إلى متوسطة الشدة، وأيضا هناك بعض المناطق من شمال الدلتا تستمر فرص سقوط الأمطار فيها.

واستطردت، أنه بالنسبة للقاهرة لا توجد أي فرص لسقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أننا بدأنا نلاحظ انخفاضا في درجات الحرارة، خاصة أثناء الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر، وبدأت درجة الحرارة الصغرى تنخفض إلى 16 و17 درجة مئوية، وبدأنا نشعر بالبرودة لذلك يجب على المواطنين ارتداء الملابس الخريفية خلال هذا التوقيت.