"فايزر" تكشف عدد جرعات لقاح كورونا المتوقعة.. وموقف مصر منها

قالت ليزا أونيل، كبير مديري شؤون الشركات في مجموعة فايزر الدوائية الأمريكية، إنه إذا تمت الموافقة النهائية على لقاح فيروس كورونا إذا نجحت التجربة السريرية، فإنه من المتوقع توفير نحو 50 مليون جرعة بنهاية 2020 ونحو 1.3 مليار جرعة بنهاية عام 2021.

وأضافت في تصريحات لـ"الوطن"، أن الاسم المحتمل للقاح هو BNT162b2، مؤكدة أنه حتى الآن لا توجد مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة، وتمت التوصية بمواصلة الدراسة لجمع بيانات أمان وفاعلية إضافية كما هو مخطط لها. ونعمل على التقديم للحصول على ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) المخطط له بعد وقت قصير، وذلك بعد تحقيق عوامل السلامة المطلوب، المتوقع حاليًا أن تحدث في الأسبوع الثالث من نوفمبر الجاري.

وكشفت الشركة أنها تعمل بشكل وثيق مع المبادرات الدولية والحكومات وأصحاب المصلحة الآخرين، لتزويد العالم بأسرع ما يمكن، لكن حتى الآن لا تفاصيل مكتملة حول طرح اللقاح خارج أمريكا.

ورفضت الشركة التعليق على حصة مصر المتوقعة من اللقاح مبررة الأمر بأنه من السابق لأوانه التعليق على مثل هذا الأمر، وليس لديهم أي شيء بشأن مصر في الوقت الحالي، كاشفة أنها تحافظ على معايير الجودة والسلامة العالية خلال عملية التطوير، وتتخذ جميع الخطوات التنظيمية والتشغيلية التي تتخذها عادةً لجميع تجارب اللقاحات لدينا، مع الحفاظ على أعلى المعايير في عملية التطوير.

فايزر الأمريكية لـ"الوطن": التأكد من أمان اللقاح المُحتمل في الأسبوع الثالث من نوفمبر

وفي وقت سابق، قالت ليزا أونيل، إنّ اللقاح المحتمل لفيروس كورونا، الذي أعلن أنّ فاعليته تصل لـ90% قبل أيام، سيكون متاحا بعد انتهاء التجارب السريرية والاعتمادات المطلوبة، فضلا عن التأكد من عوامل السلامة والأمان المرجح أن تتحقق في الأسبوع الثالث من نوفمبر.