معركة الإعادة تشتعل مبكرا في السويس

اشتعل السباق الانتخابي في جولة الإعادة بمحافظة السويس مبكرًا، بين المرشحين الأربعة، الذين كشفت مؤشرات الفرز عن خوضهم للإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب، وهم اللواء حسن عيد مرشح حزب مستقبل وطن، وجمال عبيد مرشح حزب الشعب الجمهوري، اللذان يخوضان المنافسة بأعلى أصوات حصلا عليها في المرحلة الأولى، وذلك في مواجهة جلال مازن المرشح المستقل، والنائب الأسبق بالحزب الوطني خلال انتخابات عام 2010، وأحمد مراد مرشح حزب حماة وطن.

وأعلنت نتائج الانتخابات، بإجمالي عدد الكتلة التصويتية 460756 صوتا، وبلغت الأصوات الباطلة 18477، وبلغ عدد الأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم 87939 ألف، والأصوات الصحيحة 69462.

وحصل المرشح الفردي حسن عيد عن حزب مستقبل وطن، على صوت 23030 والمرشح جمال عبيد مرشح حزب الشعب الجمهوري 20524، والمرشح جلال مازن 17727 والمرشح أحمد مراد فردي 8556 صوت.

وينتمي 3 مرشحين من الذين يخضون جولة الإعادة لحي الجناين بالسويس، وهم وهم جمال عبيد وجلال مازن وأحمد مراد، والثلاثة يعتمدون علي كتل تصوتية بالجناين، وهو ما يعني أن المعركة بينهم ستدخل مرحلة صعبة بينهم أثناء الجولة الثانية، خصوصا أن الثلاثة يعتمدوا في الأساس على الأصوات القادمة من هذا الحي.

وينافسهم علي أصوات الحي أيضا، المرشح اللواء حسن عيد الذي يدخل الإعادة بأعلى الأصوات، خصوصا أنه حصل علي أصوات عالية من حي الجناين، بجانب أن له شعبية كبيرة في أحياء عتاقة وفيصل والأربعين والسويس، ما يجعل فرصته كبيرة في حصد أعداد كبيرة من الأحياء الخمس، خاصه أنه يعتمد على تاريخ نظيف من العمل داخل محافظة السويس.

أما المرشح جمال عبيد، فإن فرص حصوله على أصوات من جميع الأحياء قوية، فهو من أبناء حي الجناين، وله كتلة تصويتية كبيرة، وأيضا يدخل الانتخابات في تحالف مع اللواء حسن عيد مرشح حزب مستقبل، وبذلك يضمن أصوات من حي الجناين والأحياء الأخرى داخل المحافظة.

ويخوض انتخابات الإعادة، المرشح المستقل جلال مازن، نائب الحزب الوطني المنحل في انتخابات عام 2010، معتمدا علي ما تبقي من أعضاء الحزب الوطني الذين يحاولون التواجد بعد اختفائهم منذ أعوام.

أما أحمد مراد مرشح حزب حماة وطن، يحاول الدخول بالسباق، معتمدا على الحصول على أصوات بحي الجناين بالسويس.