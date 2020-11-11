لجنة انتخابات النواب بكفر الشيخ ترفض 14 طعنا على النتيجة

رفضت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، 14 طعنا جرى تقديمهم للجنة على نتيجة فرز الأصوات.

وأعلن رئيس محكمة كفرالشيخ الابتدائية رئيس لجنة متابعة سير انتخابات مجلس النواب في المحافظة، المستشار أسامة السيد شعت، رفض جميع الطعون على فرز الأصوات في اللجان الانتخابية، التي تقدم بها مرشحون في عدد من الدوائر الانتخابية.

وأوضح شعث، في تصريحات له، أن 14 مرشحًا في 3 دوائر انتخابية بالمحافظة، تقدموا بالطعون على نتيجة فرز الأصوات التي أجريت في اللجان، بواقع طعنًا واحدًا لكل مرشح.

وقال شعت، إن اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الدائرة الأولى كفرالشيخ وقلين تلقت 9 طعون، بينما تلقت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات الدائرة الثالثة الحامول وبيلا والبرلس 3 طعون، واللجنة المشرفة على انتخابات الدائرة الرابعة دسوق وفوه ومطوبس طعنين اثنين فقط.

وأضاف أن جميع الطعون التي جرى تقديمها لرؤساء اللجان العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدوائر الثلاث المذكورة جرى النظر فيها خلال 24 ساعة من يوم تقديمها، وقوبلت جميعها بالرفض، واعتماد النتائج المعلنة في الداخل بانتخابات الجولة الأولى من قبل كل لجنة في الدوائر الثلاث المذكورة.

وأعلن عدد من المرشحين الخاسرين تقديمهم طعون في نتائج بعض اللجان عقب فرز الأصوات، وذلك من خلال منشورات لهم عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك".

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات كفر الشيخ، قد أعلنت النتائج الأولية للدوائر الـ4 والتي سيجرى الإعادة بها جميعاً، حيث يخوض 6 مرشحين في دائرة كفر اشليخ وقلين بينهم النائب الحالي، احمد طنطاوي، كما يخوض 4 مرشحين جولة الإعادة بدائرة سيدي سالم والرياض، بينهم رئيس شركة مياه الشرب بكفر الشيخ، بينما يخوض 4 مرشحين بدائرة الحامول، بيلا وبلطيم، الإعادة بينهم مرشحا حزب مستقبل وطن، كما يخوض 6 مرشحين الإعادة بدائرة دسوق، مطوبس وفوه، بينهم محمد عبد العليم داوود ويوسف البدري.