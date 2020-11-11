مبيعات السيارات في الصين تصعد 12.5% خلال أكتوبر

ارتفعت مبيعات السيارات بالصين في شهر أكتوبر بنسبة 12.5 %على أساس سنوي، لتصل إلى 2.57 مليون وحدة، حيث تحسن وضع السوق بفضل سياسات الحكومة لتحفيز الاستهلاك، وفقًا لبيانات نشرتها رابطة شركات صناعة السيارات اليوم.

يمثل هذا الارتفاع نموًا برقم مزدوج على أساس سنوي للشهر السادس على التوالي، وارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 0.1% على أساس شهري، وفقًا للرابطة الصينية لشركات صناعة السيارات.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات 19.7 مليون خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، بانخفاض بنسبة 4.7 %على أساس سنوي، بينما حققت مبيعات سيارات الطاقة الجديدة في الصين نموًا قويًا في أكتوبر، حيث تم بيع حوالي 160 ألف وحدة، بزيادة بنسبة 104.5%على أساس سنوي، وفقًا للرابطة.

وخلال الأشهر العشرة الأولى، تم بيع حوالي 901 ألف سيارة طاقة جديدة، بانخفاض بنسبة 7.14 %على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن الصين أنتجت أكثر من 2.55 مليون سيارة الشهر الماضي، بزيادة بنسبة 11 % على أساس سنوي.

محليا شهدت سوق السيارات المستعملة تحسنًا تدريجيًا خلال الفترة القليلة الماضية، نتيجة عودة الطلب نسبيًا من جانب المشترين، في الوقت الذي تبحث فيه رابطة تجار السيارات عقد اجتماع الأسبوع المقبل لبحث ظاهرة "الأوفر برايس".

وجددت رابطة تجار السيارات، برئاسة أسامة أبوالمجد رئيس الرابطة، تحذيراتها للعملاء المقبلين على شراء السيارات الجديدة "الزيرو" من دفع أي مبالغ إضافية غير مثبتة بفاتورة الشراء، مقابل التسليم الفوري للسيارة بدلاً من الانتظار في قائمة التسليمات تحت مسمى "أوفر برايس".

وقال "أبوالمجد" إن الرابطة بصدد عقد اجتماع الأسبوع القادم مع عدد من كبار الموزعين لبحث سبل القضاء على ظاهرة الأوفر برايس، التي تضر بسوق السيارات فى مصر، مضيفًا أن أحد أسباب تفشي الظاهرة هو قبول العميل نفسه بالأمر، ما أدى إلى تفاقمها.