لجنة مكافحة كورونا: تشديد الإجراءات حال تضاعف الإصابات 200%

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا، لا تعتبر طبيعية، ولكن هي ضعف الأعداد التي كانت موجودة من قبل: "مش زيادة طفيفة، وزيادة لازم ناخد حذرنا فيها، ولو لقينا الأعداد بتتضاعف بنسبة أكثر من 200% في مناطق بعينها هنتخذ إجراءات مشددة في هذه المناطق".

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن فصلي الخريف والشتاء هما الأكثر خطورة على المواطنين بسبب تناقل الفيروسات فيهما، كما أن فيروس كورونا نشط حاليا على مستوى العالم، موضحا أن الزيادة التي جرى رصدها في مصر لا تقارن مع باقي الدول، حيث إن الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت 200 ألف إصابة أمس فقط، وهو الرقم الذي لم يتحقق في مصر.

وأكد أن فيروس كورونا دائما ما يصيب الفئات العمرية الأكثر شبابا والنشطة في المجتمع وهي عرضة للإصابة، وسيصيب الفيروس الأشخاص الأكثر نشاطا في المجتمعات، ولكن كلما كبر السن يجب على هؤلاء اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لعدم الإصابة بالفيروس، مشيرا إلى أنه ومع زيادة فترة اجتياح فيروس كورونا كلما ملت النفس البشرية وفقدت القيود الخاصة بالإجراءات الوقائية، كما أن عدم وجود رؤية لنهاية للفيروس أدى إلى إهمال عدد أكبر من الأشخاص للإجراءات الاحترازية.

وتابع: "وزيرة الصحة اتكلمت في المؤتمر على مناطق معينة مش محافظات فقط، كما ذكرت أكثر المحافظات إصابة بالفيروس، وكانوا 4 محافظات، وسيجري تشديد الإجراءات الاحترازية على تلك المناطق، وستحظى بمتابعة مستمرة، ومفيش قيود إلا مع زيادة أعداد المصابين بشكل أكبر من كده".