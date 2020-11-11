الصحة: نتابع كل الدراسات المتعلقة بلقاحات كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصر تتابع عن كثب، كل الأبحاث والدراسات المتعلقة باللقاحات بشكل دوري، والأمل للوصول للقاح ضد فيروس كورونا، مازال قيد التجارب السريرية والنتائج الأولية.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن اللقاح الخاص بإحدى الشركات الأمريكية، لم يأخذ تصريحا للتداول بين الجمهور، وكذا اللقاح الروسي الذي بدأ يظهر في 92% من المشاركين الذين تلقوا ذلك اللقاح بظهور أجسام مضادة للفيروس.

وأوضح أن المصل الخاص بجامعة أكسفورد، به أجسام مضادة وخلايا تذكرية كمناعة، حيث أنه عندما يدخل الفيروس مرة أخرى للجسم، سيحاربه الجسم كإجراء مناعي طويل وقصير المدى.

وأكد أن مصر، الدولة الرابعة عربيا المشاركة في اللقاحات الصينية، وشارفنا على النهاية: "بحث المصريين أنهم يكملوا المشاركة في هذه الدراسة، لأن ده الأمل للقضاء على الوباء، ووصل 3 الاف متطوع، ومستنين 2400 متطوع"، مشيرا إلى أن فيروس كورونا عموما هو فيروس حيواني، ينتقل من الحيوان للإنسان، كما ينتقل من الإنسان للإنسان، والحيوان مش بيظهر عليه أعراض الإصابة بالمرض، والفيروس مش بيتنقل من إنسان لحيوان.

وتابع: "فيروس كورونا دائما يصيب الفئات العمرية الأكثر شبابا والنشطة في المجتمع، لكن كلما كبر السن يجب على هؤلاء اتخاذ كل التدابير الاحترازية، لعدم الإصابة بالفيروس".

وفند: "مع زيادة فترة اجتياح فيروس كورونا، كلما ملت النفس البشرية وفقدت القيود الخاصة بالاجراءات الوقائية، كما أنه لعدم وجود رؤية لنهاية للفيروس، أدت إلى إهمال عدد أكبر من الأشخاص للإجراءات الاحترازية".