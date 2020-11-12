للصيادلة الجدد.. أعرف الأوراق المطلوبة لاستخراج تراخيص مزاولة المهنة

أعلنت النقابة العامة للصيادلة، عن إمكانية التقديم بأوراق القيد بالنقابة العامة واستخراج ترخيص مزاولة المهنة واستلامه فى نفس اليوم، وذلك بعد انتداب موظفى إدارة التراخيص بوزارة الصحة للعمل بمقر النقابة للتيسير على الصيادلة فى سرعة استخراج التراخيص.

وأوضحت النقابة العامة أن الأوراق المطلوبة للقيد بالنقابة واستخراج الكارنية كالتالى:

1_ شهادة التخرج أصل .

2_ شهادة الميلاد صورة (بعد الاطلاع على الاصل) .

3_ البطاقة الشخصية صورة (بعد الاطلاع على الاصل) .

4 _ الموقف من التجنيد صورة(بعد الاطلاع على الاصل) .

5_ عدد 2 صورة شخصية مختومة بختم الكلية .

6_ شهادة المعادلة للجامعات الخاصة صورة (بعد الاطلاع على الاصل) .

7_ الفيش الجنائى موجه للنقابة أصل .

8_ شهادة الثانوية العامة (معادلة إذا كانت من الخارج) صورة (بعد الاطلاع على الاصل) .

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لإستخراج التراخيص من وزارة الصحة:

1_ شهادة التخرج أصل .

2_ شهادة الميلاد صورة (بعد الاطلاع على الاصل) .

3_ البطاقة الشخصية صورة (بعد الاطلاع على الاصل) .

4_الموقف من التجنيد صورة (بعد الاطلاع على الاصل) .

5_ عدد 2صورة شخصية مختومة بختم الكلية .

6_ إيصال سداد النقابة أصل .

7_ دوسيه للحفظ .

8_ نموذج صحة 13(من وزارة الصحة) .

9_ شهادة المعادلة للجامعات الخاصة أصل .

10_ شهادة التشريعات للجامعات الخاصة أصل .

11_ شهادة حسن سير وسلوك للجامعات الخاصة أصل .

12_شهادة تدريب 800 ساعة مختومة بختم الصيدلية+صورة رخصة الصيدلية أو ختم الإدارة الصحية (للجامعات الخاصة) أصل .