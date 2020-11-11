لدورهم في التصدي لكورونا.. تكريم الصيادلة بمستشفيات المنيا

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، العاملين في قطاع الصيدلة بالمحافظة، اليوم، ومنحهم شهادات تقدير على ما بذلوه من مجهودات وتضحيات خلال مواجهة الموجة الأولي لفيروس كورونا، مؤكدا دعمه الدائم لجيش مصر الأبيض، وتوفير كافة أوجه الدعم لجميع العاملين من أطباء، وصيادلة وتمريض، ومسعفين، وفنيين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ودكتورة نسرين علام مدير الإدارة العامة للصيدلة، وأكد المحافظ أن الفترة القادمة ستشهد تكريم العديد من العاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة وكذلك أسر شهداء الجيش الأبيض، تقديرا لجهودهم المخلصة وتضحياتهم في التصدي لفيروس كورونا المستجد وعلاج المصابين، موجها بضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية للفيروس المستجد، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات خاصة في التجمعات.

وحرص المحافظ على الوقوف دقيقة حداد على أرواح الشهداء من الفرق الطبية، الذين استشهدوا خلال عملهم في التصدي لجائحة كورونا، ووجه الشكر للدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة السابق على جهده واخلاصه في العمل خلال فترة عمله، والتي شهد فيها تداعيات الموجة الأولي لكورونا، كما وجه المحافظ الشكر للدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة الحالي على جهده والتعاون المثمر والفعال وتنسيق العمل في القطاع الصحي على أكمل وجه، مؤكدا أن الاهتمام بالقطاع الصحي يعد في مقدمة الأولويات، لانه يمس حياة وسلامة المواطن.

وأعربت دكتورة نسرين علام، مدير الإدارة العامة للصيدلة، عن خالص شكرها وتقديرها للمحافظ على دعمه الكامل والفعال للمنظومة الطبية ومتابعته الدقيقة لما يحدث بشكل مستمر بالقطاع الصحي.

وكرم المحافظ كلا من الإدارة العامة للصيدلة وإدارة التفتيش الصيدلي وإدارة التموين الدوائي ووحدة البيانات وإدارة الرواكد وفريق هيئة الشراء الموحد، وكذلك فريق الصيادلة بالمستشفيات المركزية والحميات والصدر وعزل ملوي.