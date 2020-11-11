بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، مساء اليوم، إثر نشوب مشاجرة بين عائلتين، بسبب خلافات الجيرة، بقرية "الخليلية" التابعة لمركز الدلنجات، بالبحيرة، وجرى نقل المصابين للمستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفي الدلنجات المركزي بمحافظة البحيرة، مساء اليوم الأربعاء، 4 أشخاص مصابين بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، نتيجة مشاجرة بين عدد من الأهالي بقرية الخليلية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الدلنجات المركزي، يفيد بوصول مصابين بكدمات وجروح، وانتقل على الفور ضباط المباحث، وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين عدد من الأهالى بقرية الخليلية بدائرة المركز بسبب خلافات الجيرة.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 4 أشخاص وهم كل من: "حسنى. ع. م" 42 سنة، "طارق. ع. ع" 22 سنة، "محمد. إ. ع" 32 سنة، "مصطفى. إ. ع" 42 سنة، وجار عمل الإسعافات الطبية اللازمة لهم، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.