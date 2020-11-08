إصابة 10 في مشاجرتين بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج مشاجرة بدائرة مركز جهينة، أسفرت عن إصابة 5 أشخاص بسبب خلافات الجيرة، كما شهد مركز سوهاج مشاجرة أصيب فيها 5 آخرون بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية، ونُقل المصابون للمستشفيات وأُخطرت النيابة العامة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينه بوقوع مشاجرة ومصابين بناحية دائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول "ماهر.م.ر"، 48 عامًا، مدرس، ومصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة والذراع الأيسر وعظام الأنف، ووالده "محمد.م.م"، 81 عامًا، عامل، ومصاب باشتباه كسر بأصبع السبابة اليسرى وجروح وكدمات باليد اليسرى، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، و"سميرة.ا.ك"، 71 عامًا، ربة منزل، ومصابة بجرح قطعي بفروة الرأس.

أما الطرف الثاني فيضم "أسامه.ع.م"، 29 عامًا، عامل، وشقيقته "الزهراء.ع.م"، 18 عامًا، لا تعمل، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ويقيم الطرفان بذات الناحية.

وضُبط طرفا المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

كما أُبلغ مركز شرطة سوهاج بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة المركز، وانتقل مأمور والضباط، وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول "عبد الرحمن.م.ا"، 39 عامًا، عامل، و"أحمد.م.ا"، 52 عامًا، عامل، و"محمود.م.ا"، 41 عامًا، عامل، وجميعهم مصابون بكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي.

أما طرف المشاجرة الثاني فيضم "شريف.ا.م"، 30 عامًا، عامل، و"إبراهيم.م.ا"، 60 عامًا، عامل، وهما مصابيّن بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

وضُبط طرفا المشاجرة، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات الجيرة بأرضهما الزراعية.

وحُررت المحاضر اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة.