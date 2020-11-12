حظك اليوم الخميس 12-11-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

الطموح وحب المغامرة من أبرز الصفات التي يتسم مواليد برج الحمل، كما لديه حسا فنيا، يبحث عن الأفضل دائما ويسعى لتحقيق أهدافه، ولديه العديد من الصفات الجيدة وشخصية قوية وقيادية تجعله يقف دائما في المقدمة، والأبراج التي يتوافق معها مواليد البرج برجي الميزان والأسد.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر بمواجهة برجك يشوشك وقد يشغلك اليوم أمر تعاقد أو شريك وعليك أن تدرس الأمور بدقة.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تخل اليوم عن رغبتك في فرض رأيك بأي ثمن.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سوسن بدر، مسلسل "ونحب تاني ليه"، وتم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي وشريف منير، ومجموعة من أبرز النجوم منهم عماد رشاد، تارا عماد وأحمد سعيد عبد الغني، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري، ولعبت "بدر" دور والدة غالية بطلة المسلسل والتي تدعمها خاصة بعد الانفصال رغم كرهها للرجل والذي يتبدل ويتحول للنقيض تماما مع مرور الأحداث عندما قابلت الشخص المناسب والذي قدم دوره الفنان عماد رشاد وتزوجته.

وحقق المسلسل نجاحا كبيرا حيث تدور أحداثه حوله فكرة القدرة على تخطي العلاقات الفاشلة وتجاوزها والبدء من جديد، حيث تعرضت غالية للعديد من المشاكل مع زوجها عبدالله ادت إلى الانفصال، وبعد فترة تقابل كريم السويفي الذي يحاول التقرب منها لإقناعها بالزواج مرة أخرى.