حظك اليوم الخميس 12-11-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مواليد برج الثور بأنهم شخصيات متعاونة جدا مع الآخرين، لديه قدرة كبيرة في السيطرة على التحديات التي تواجهه ويتخطاها، من أبرز العيوب التي يتسم بها العند بدرجة كبيرة وحب التملك والسيطرة، وفي الوقت ذاته متحفظ ولا يميل إلى المخاطرة ولا المغامرة.

ويعد برج الثور من الأبراج الترابية ومن أكثر الأبراج التي يندمج ويتوافق معها برج السرطان، الجدي والحوت.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تنظم جهودك وتهتم بصحتك ولا تهمل أي عارض.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد في مواجهة برجك وعليك أن تلاحظ بتأني كل صغيرة وكبيرة، وحاول أن تتفهم مشاعر الآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد زاهر، ويوافق تاريخ ميلاده 27 أبريل.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد زاهر قدم دور فتحي في مسلسل البرنس الذي عرض في شهر رمضان الماضي، بطولة محمد رمضان والفنانة اللبنانية نور بمشاركة روجينا، إدوارد ونجلاء بدر، من تأليف وإخراج محمد سامي، وحققت الشخصية نجاحا كبيرا وتفاعل معها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

ويعد فيلم زنزانة 7 من أحدث أعمال "زاهر" السينمائية وتم طرحه بدور العرض في شهر سبتمبر الماضي، وياركة العمل مجموعة من النجوم منهم نضال الشافعي، عبير صبري، مايا نصري، وإيهاب فهمي ومنة فضالي.