"التهرب الجمركي" تضبط مشروبات كحولية غير خالصة الضرائب

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة العميد محمد المناوي، من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وقانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لسنة 86، ولائحتهما التنفيذية.

بناء على معلومات سرية من إدارة مباحث الجمارك، بقيام المدعوة "م. ج. ل"، ببيع زجاجات مشروبات كحولية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتوصيلها بخدمة الدليفري للزبائن.

تم تشكيل لجنة برئاسة المقدم أيمن المنشاوي، من مباحث الجمارك، وقوة من رجال الشرطة السريين، ولجنة جمركية من مكونة عبدالله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط، ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية، وطارق عبدالعزيز ومحمد فؤاد وأحمد صلاح رؤساء الأقسام بالمكافحة، عمل أوردر وكمين لضبط المتهمة، التي حضرت بالكمية المتفق عليها بالتاكسى لتسليمها.

وكانت اللجنة فى انتظارها وتم ضبطها، بحوزتها 59 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) أنواع وأحجام مختلفة أجنبية الصنع، وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة، نحو مليون و795 ألفا و916 جنيها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم لسنه 2020.

وتقدمت المتهمة بطلب تصالح، وتم سداد مبلغ تحت حساب التصالح.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية، وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.