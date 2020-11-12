حظك اليوم الخميس 12-11-2020 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مواليد برج الجوزاء بقدر كبير من المرونة والتأقلم والتكيف مع مختلف الظروف المحيطة، وفي الوقت ذاته لديه شخصية متقلبة تجعل من يتعامل معه إن لديه ازدواجية فهو تقريبا كل حاجة وعكسها في الوقت ذاته، ومن أكثر الأبراج التي يتوافق معها برج الأسد وتجمعهم علاقة استثنائية.

يجد مواليد برج الجوزاء صعوبة بالغة في التعامل مع مواليد برج العقرب والسرطان، ومن أبرز عيوب الجوزائيين الاندفاع والتردد.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يدعمك وقد يجعلك ذلك تشعر بالنشاط والحيوية وتضع الأمور في مسارها الصحيح.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

فينوس في منزل الحب تساعدك أن تقدم كل ما بوسعك لتسعد من تحب، ومن السهل أن تحصل على تقدير الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء النجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يونيو.

جدير بالذكر أنه في مطلع شهر يناير من العام الجاري طالبت محققة أمريكية تدعى "بيكي ألدريج" بتغيير سبب وفاة مارلين مونرو من الاشتباه في الانتحار إلى القتل، وكان العثور على صندوق يحمل رقم 39 بمكتبة جامعة كاليفورنيا ترجع ملكيته للطبيب النفسي المعالج للفنانة الأمريكية السبب الأساسي وراء هذا الطلب، تحتوي قائمة محتوياته على العديد من الوثائق المتعلقة بمارلين، وتم منع كل محاولات المحققة لفتحه من العاملين بالمكتبة بسبب تحديد عام 2039 لفتح هذا الصندوق، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا صن" البريطانية.