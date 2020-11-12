النائبة زينب السلايمي تشارك الأقباط الاحتفال بعيد مارجرجس بالرزيقات

شاركت النائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، في احتفالات الأقباط بعيد مارجرجس الروماني، وذلك بقرية الرزيقات غرب الأقصر.

وقدمت النائبة "زينب السلايمي" عضو مجلس النواب، التهنئة للإخوة الأقباط الأرثوذكس بدير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات، بمناسبة احتفالات عيد مارجرجس الروماني شفيع الدير، حيث كان في استقبالها الراهب القس توماس الرزيقي أمين الدير، والراهب القس فام الرزيقي مسئول أمن بالدير .

ووجهت "السلايمي" التهنئة للأقباط وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين في داخل البلاد وخارجها بمناسبة الأحتفال، متمنية دوام الأمان والأستقرار على مصر، وداعية الله تعالى أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض وتأكيداً لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعاً.

وكانت السلايمي، شهدت تصميم لافتة دعم لها في الانتخابات البرلمانية من حفيدها في محاولةٍ منه للتعبير عن حبه لجدته التي ترشحت مؤخرًا لانتخابات مجلس النواب 2020 بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

اللافتة لاقت استحسان جميع الأهالي الذين أكدوا حسن سيرة المرشحة الانتخابية وصواب الأسرة في أمر تصميم هذه اللافتة باسم طفلهم بناءًا على طلبه وتعبيرًا عن دعمه ودعم الأسرة كلها لجدته.

زينب السلايمي هي إحدى الناشطات في المجال الاجتماعي والتوعوي في الأقصر، وعضو نقابة الأشراف، وتُعد عائلتها أحد أكبر العائلات في المجتمع الصعيدي الذين لهم باع طويل في العمل السياسي والخدمي.

انضمت "السلامي"، مؤخرًا لحزب العدل، مؤكدةً أن الهدف هو تشجيع ذوي الإعاقة لممارسة حقهم في المشاركة السياسية، كما أكدت أنها من خلال البرلمان ستدعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة بمتحدي الإعاقة بالتعاون مع الجهات الحكومية لتوفير فرص للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير الخدمات الضرورية لأصحاب الهمم ولكل أبناء إسنا والأقصر.