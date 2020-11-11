الأزهري: يحق للطفل طرح أي سؤال ويجب الإجابة عليه بشكل مبسط

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه يحق لأي طفل السؤال في كل شيء، سواء أكانت أسئلة ساذجة أم عميقة أو شكوك أو حيرة، وجميعها مقدس، ومهم وينبغي أن تحاط تلك الأسئلة بكل أوجه الاهتمام والإصغاء، والجمع وبذل الجهود المجتمعيه للإجابة عليها.

وأضاف "الأزهري"، خلال استضافته ببرنامج "مساء DMC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن السؤال من الطفل مهما كان، حتى وإن كانت حول الذات الإلهية أمر مقدر، ولكل منزل في مصر يجب عليه عدم ترهيب الطفل، حال تلك الأسئلة: "الطفل بيكون بيبني يقين وإيمان، ومواجهته بالفزع هيشعر أن القضية الإلهية قضية مفزعه ومرعبة، متبنوش المعني ده في نفس الولد".

وأوضح أنه يجب مقابله الأسئلة من الأطفال بكل الترحيب والحفاوة، وكل طفل أو صبي في بدايات مرحلة الشباب، وكل طفل له كامل الحق في السؤال عن أي شيء، وعندما يعجز الشخص في الإجابة على تلك الأسئلة، فيكون التقصير من قبل الشخص الكبير وليس الصغير.

وأكد أن الطفل له الحق في تكوين تصور واضح، عن قضية الألوهية والغيب والأنبياء والملائكة والموت والجنة والنار بتصور يقنع عقله، والإجابات عن ذلك موجودة، ولكن يجب أن يتم إعطائها للطفل بشكل مقنع ومصدق ويدرك أن ذلك منطقيا، مشيرا إلى أن الأطفال بحاجة إلى إطلاق مرصد ومنصة إلكترونية لتلقي كل أسئلة الأطفال في البيوت المصرية وتسهيل الأمر على الأباء للردود عليهم وعدم نهرهم.

وتابع: "تصوير الموت للطفل على أنه مقابر وشواهد قبور وجماجم ورعب ده خطأ كبير، ولا أريد أن ينظر الطفل للموت على أنه شئ يملئه بالهلع، حتى إذا توفي أحد أصدقائه في سن صغير أو والده ووالدته لا يصاب بالفزع يجعله يهتز يقينه، ويجب أن ينظر الطفل إلى الموت بشغف للمعرفه وليس بهلع ورعب يؤثر على نفسيته ويحبطه".

وفند: "لا يجب تصوير الموت للطفل بطريقة تصيبه بالفزع لأن حياة الإنسان رحلة ممتده لعدد من الحلقات".