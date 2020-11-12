حظك اليوم الخميس 12-11-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يمكن ائتمان مواليد برج السرطان على الأسرار لأمانتهم، وعلى الرغم من ذلك لا يعطون الأمان لمن حولهم ولا يبوحوا بأسرارهم بسهولة للآخرين، الأمر الذي يجعله صديق وفي ويزيد من ثقة الآخرين فيه.

امراة برج السرطان دبلوماسية بدرجة كبيرة والمرونة من أبرز صفاتها، وتميل للاحتفاظ بالأشياء بالرغم من مرور الزمن عليها، وتميل عادة إلى التفكير وتحكيم قلبها بدلا من عقلها.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك قد يدفعك لعدم التساهل وعليك بالسيطرة على انفعلاتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

فينوس في وضع معاكس وقد يصيبك ذلك بالقلق بشأن علاقتك بمن حولك وعليك أن تقاوم الشكوك والظنون ولا تبالغ في حساسيتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

جير بالذكر أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق نادي برشلونة أثار الكثير من الجدل خلال الأشهر الماضية بسبب خطاب أرسله لإدارة النادي، يطلب فيه الرحيل عن النادي الكتالوني قبل انطلاق الموسم.