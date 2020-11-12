حظك اليوم الخميس 12-11-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

لمواليد برج الأسد نصيبا كبيرا في الصفات من اسم برجهم، فهم يتمتعون بقوة الشخصية والشجاعة، ويسعون بشكل دائم للسيطرة على من حولهم، كما يديهم شخصية قيادية.

ويعد الهدوء الذين يظهرون به خاصة في تعاملاتهم الأولى مع الأشخاص يكون سببا في وصفهم بالغرور، فضلا عن اهتمامهم بمظهرهم الخارجي دائما، ويتميزون بحبهم للعمل وشغفهم الدائم وسعيهم لتحقيق أهدافهم والنجاح.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

فينوس تساعدك على إظهار ما لديك من مشاعر ويُستمع إليك بشغف.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بالكلمات المناسبة لكل موقف وتبدو قادرا على الإقناع والتفاوض.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.

يذكر أن أخر ظهور للفنانة الشابة منه شلبي في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، في الفترة من 23 حتى 31 أكتوبر 2020، والذي حمل شعار "سينما من أجل الإنسانية"، والذي تم إقامته وسط ظروف استثنائية بسبب انتشار وباء كورونا الجديد "كوفيد 19".