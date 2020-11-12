"سميحة" تنهار وتعترف بقتل عروس العمرانية: "كنت عايزة الدهب"

"أنا مكنش قصدي أقتلها أنا مش حرامية... هي ماتت فى أيدي قولتلها هاتي الدهب ده".. انهارت فى البكاء ربة منزل المتهمة بقتل عروس العمرانية، والشهيرة "بسميحة السمينة"، أثناء تمثيل الجريمة أمام رجال المباحث فى الساعات الأولى من صباح أمس، حيث استعانت النيابة بأمين شرطة لتمثيل دور المجني عليها.

وقالت المتهمة إنها اتفقت مع صديقتها على الحضور إلى المنزل للجلوس وشرب القهوة، وأضافت "حضرت بعد انتهاء حصة الجيم معا وقمنا بشراء فاكهة وصعدنا إلى شقة المجني عليها، وأثناء وجودنا روت المجني عليها كيفية زواجها من عريسها، وأنها قامت بمساعدته بسبب ميراثها".

وتابعت المتهمة "طلبت من الضحية أن تريني شبكة الفرح وعندما شاهدتها بدأت فى حملها فى يدي وبدأ الشيطان يسيطر علي".

وكشفت المتهمة فى اعترفاتها عن مفاجأة: "قمت بسرقة قطعة من المشغولات الذهبية أثناء إعداد القتيلة فنجان القهوة، فشاهدتني وتعدت عليّ بالسب قائلة أنتي حرامية اطلعي بره بيتي".

وتابعت المتهمة: "قمت بضربها على وجهها وبسبب كبر حجم جسدي تغلبت عليها وخنقتها بالإيشارب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم سرقت المشغولات الذهبية وأخذت بقايا الطعام وتركت مسرح الجريمة".

ودلت التحريات والمعاينة التى أجراها العقيد محمد أمين مفتش المباحث، والمقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث العمرانية، والنقيب محمد نجيب معاون المباحث، عن وجود بعثرة فى محتويات الشقة وبالكشف الظاهري على المتهمة تبين وجود خدوش وجروح متفرقة بيدها ووجهها بسبب مقاومة المجني عليها.

وقررت النيابة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغا من عامل يفيد بالعثور على جثة سيدة ملقاة داخل شقتها بالعمرانية، وتم تشكيل فريق من المباحث وتبين أن وراء الجريمة صديقة المجني عليها، وتم ضبطها واعترفت بجريمتها بغرض السرقة.