حظك اليوم الخميس 12-11-2020 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

يشعر مولود برج العذراء بالقلق دائما على الأشخاص القريبين منه، صادق في مشاعره وأحاسيسه ويكره الكذب في كل الظروف.

وتتسم إمراة العذراء بقدرتها على تحليل شخصيات المحيطيين، ويصعب إرضائها بسهولة، ورجل العذراء مخلص لشريكة حياته والأمر الذي يجعل علاقته ناجحة ولها طابع مرح ومريح في الوقت ذاته.

وتقدم "الوطن"، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المريخ في منزلي المال والوقت ليس مناسبا للتسرع أو التبذير، وعليك اليوم أن تتأنى في قراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس وعطارد في منزل العلاقات يساعدانك أن تركز طاقتك على توطيد علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

يذكر أن الاسم الحقيقي لوائل كفوري ميشل إيميل كفوري، ولد في منطقة "زحلة" في لبنان، شارك وائل في برنامج "ستديو الفن" عام 1992.