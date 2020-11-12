مدرب "صدام الكيلاني" يكشف تفاصيل أطول غطسة في العالم: "145 ساعة غوص"

كشف الكابتن زكريا السيد، مدرب الغواص العالمي صدام الكيلاني، تفاصيل دخول الغواص موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد بقائه لأطول فترة تحت الماء.

وقال "السيد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc"، إن صدام الكيلاني بقى تحت الماء لمدة 145 ساعة، وأعاد الرقم العالمي لمصر مرة أخرى، مشيرًا أن الأطباء كانوا يوقعون الكشف الطبي عليه بشكل يومي، واليوم كشف عليه كبير الأطباء وصرح ببدء تنفيذ خطة خروجه والتي استغرقت 4 ساعات.

وأوضح المدرب أن "الكيلاني" استغرق 4 ساعات للخروج من المياه نظرًا لتشبع جسمه بمجموعة من الغازات تحت ضغط جوي والتي يجب التخلص منها قبل خروجه.

وأشار أنه كان ينام على سرير "شبكة" مربوطة على حمالة حديد، وأنه كان لديه صالة جيم تحت الماء وشطرنج وقام برسم لوحة كبيرة بمساحة 2.40 متر في 6 أمتار وسيتم تسجيلها في موسوعة جينيس للأرقام القياسية هي الأخرى.

وأكد "السيد" أن "الكيلاني" وفريقه لا يوجد أي راعي لهم، وأنهم هم الذين كانوا ينفقون على محاولات كسر الرقم القياسي، مشيرًا أنهم استعانوا بـ 10 كاميرات لتسجيل بقاء "صدام الكيلاني"، تحت الماء لمدة 145 ساعة متواصلة، للمساعدة في التسجيل بموسوعة جينيس.