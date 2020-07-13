لو طالع رحلة بحرية.. إزاي تحمي نفسك وتتأكد من سلامة أدوات الغطس؟

ما يقرب من ثلاثة أشهر قضاها الكثيرون بين أروقة منازلهم، بعدما فرضت الحكومة المصرية الحظر الجزئي على حركة المواطنين في الشوارع ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي تسبب في توقف بعض أنشطة المصريين مثل السفر إلى المصايف بمحافظات المدن الساحلية.

ومع قرار الحكومة بعودة الحياة تدريجيًا، بدأ المواطنون باستعادة أنشطتهم مرة أخرى، والهروب من حر القاهرة والسفر إلى السواحل الشاطئية، خاصة مع رفع الحظر كاملًا والسماح للشواطئ الخاصة بالعمل مع الالتزام بكل الإجراءات الوقائية.

فإذا كنت مقبلًا على رحلة بحرية على أحد اليخوت بالمدن الساحلية تقدم لك "الوطن" دليلًا للحفاظ على نفسك وأسرتك أثناء الرحلة، وفقًا للدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة بكلية الصيدلة جامعة مصر، وإرشادات وزارة البيئة على النحو التالي:

- يفضل قبل السفر اختيار الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية من قِبل وزارة السياحة، والتي تتبع إجراءات التعقيم والتطهير بأروقة الفندق.

- إذا لجأت إلى استئجار شقة بدلًا من الفندق يفضل أن تقوم بتنظيفها بنفسك باستخدام الكلور وجميع المعقمات والمطهرات.

- قبل الانطلاق إلى الرحلة البحرية يفضل اصطحاب الزجاجات الخاصة بك والقابلة لإعادة الاستخدام مثل الأكواب، والشفاطات، وأدوات المائدة، والمناشف الخاصة، لتجنب نقل العدوى وكذلك لتفادي استخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام لما لها من أضرار بيئية.

- يمكن توفير زجاجات وأكواب وأدوات مائدة أحادية الاستخدام على أن تكون غير بلاستيكية، على متن القارب أو اليخت، في حالة إذا لم يستطع الزائرين توفير الأدوات الخاصة بهم.

- يفضل اصطحاب أدوات الغطس الخاصة بك لتجنب انتقال العدوى من شخص لآخر.

- يراعى جيدًا عدم وصول المواد المُطهرة لمياه المناطق ذات الحساسية البيئية مثل مناطق الغوص والغطس مثل منطقة البلو هول بمدينة دهب.

- إذا كان لابد من استخدام أدوات الغوص الموجودة على المركب يراعى عدم غسل أي من الأدوات المستخدمة للتعقيم والتطهير "عبوات - فرش - قطع قماش - جراكن" بمياه البحر وكذلك عدم التخلص منها بالبحر.

- بعد الانتهاء من الأنشطة البحرية والصعود مرة أخرى على متن المركب، يجب ألا يغفل المُصيف غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون أو فركهما بالكحول عند لمس الأسطح، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

- يمكنك استخدام الشاطئ في الرحلات البحرية والجلوس على رمال الشاطئ بشرط تحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي بمسافة بينك وبين الآخرين، إذ يعمل نشاط الهواء القوي الناتج من مياه البحر لنقل الرذاذ بصورة أكبر.

- يجل أن يكون المُصيف على علم جيدًا بأماكن الطوارئ التي تستقبل حالات كورونا بالمنطقة التي يقضي فيها عطلته، وأرقام الطوارئ.

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