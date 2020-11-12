"ضربه بالكرباج حتى الموت".. شاب ينتقم من حماه لفسخ خطوبته بالدقهلية

لقى فرد أمن بشركة خاصة في الدقهلية مصرعه اليوم، متأثرا بإصابته باعتداء خطيب ابنته عليه بالضرب ب"كرباج سوداني" بسبب خلافات بينهما علي رفض المجني عليه رد هدايا الخطوبة بعد فسخ خطوبة المتهم من ابتنه.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مركز شرطة ميت غمر بوفاة "عبد المقصود يوسف عبد الله، 55 سنة فرد امن بشركة خاصة في مستشفى دماص المركزي، متأثرا بإصابته بنزيف حاد بالمخ نتيجة التعدي من آخرين.

انتقل مأمور المركز وضباط المباحث لمكان الواقعة وبسؤال أسرة المجني عليه، في محضر الشرطة اتهموا "سمير ف. إ.، 25 سنة، نجار مسلح خطيب ابنته السابق بضربه انتقاما منه لفسخ الخطوبة.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحص بإشراف مدير المباحث ويضم ضباط مباحث مركز ميت غمر، والأمن العام، وتمكنوا من ضبط المُبلغ عنهـ أثناء هروبه عند أحد أصدقائه.

وبمواجهة المُبلغ عنه، في محضر الشرطة، اعترف أنه غضب غضبا شديدا من والد خطيبته الذي أصر علي فشخ خطوبته وفي نفس الوقت رفض رد الهدايا إليه قائلا" قررت الثأر لكرامتي، علي طري من بيته ورفض رد الهدايا" مؤكدا أنه جهز "كرباج سوداني" وانتظره في مكان عودته من عمله، و انهال عليه ضربا عدة مرات حتى وقع علي الأرض غارقا في دمائه وتركته وهربت، مشيرا إلي إنني أردت فقط إيذائه ولم أقصد قتله، ورعفت بعد ذلك انه مات.

وأكد شهود العيان أن الشاب تربص بالمجنى عليه أثناء عودته من عمله واعتدى عليه ب"كرباج سوداني" أعده لضربه به من الخلف مما تسبب بإحداث إصابات متعددة في رأسه وظهره وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بينهما بعد فسخ الخطبة حول رد الشبكة والهدايا التى أحضرها لابنة المجنى عليه أثناء فترة الخطوبة.

وأوضح الشهود أن الأهالي نقلوا المجني عليه مصابا إلي مستشفى دماص لإسعافه إلا أنه كان قد أصيب بنزيف في المخ ولفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة، والتي أمرت بنقل الجثة إلي مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد ذلك .