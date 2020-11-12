القصة الكاملة لاختفاء توأم من بطن سيدة حامل بالشهر السادس: شافت كابوس

واقعة غريبة شهدتها إحدى مدن الصعيد حيث استيقظت سيدة حامل على كابوس رأت فيه أنها فقدت توأمها لتجد حولها مياه ودم، وتتجه للمستشفى للاطمئنان على الأجنة لتفاجأ باختفائهما.

الواقعة رواها والد السيدة، عبدالناصر محمد إبراهيم، من محافظة الأقصر قائلًا إن ابنته وتدعى "ولاء"، كانت حاملا في توأم بالشهر السادس، وفجأة اختفى هذا الحمل، "كانت حامل في توأم نامت وصحيت ملقتهمش"، موضحًا أنه لا يعتبر ذلك سحرًا أو كابوسًا لكنه قضاء وقدر من الله، حيث إن التحاليل أثبتت بالفعل أنها كانت حاملا في الشهر السادس.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة التلفزيون المصري: "بنتي حملت مرتين قبل كده وسقطت، أنا مش بقول فيه سحر ولا أي حاجة، إحنا مؤمنين بقضاء الله وقدره، هي كانت ماشية على علاج معين، والدكتور اللي كانت متابعة معاه كان هيولدها الشهر الجاي".

وتابع: "هي شافت كابوس امبارح أثناء النوم أن الأجنة اختفت، وبالفعل اختفوا، بس الحمل كان موجود، دي واخده ميعاد مع الدكتور عشان يولدها قريب، بطنها كانت كبيرة رجعت زي الأول خالص، مفيش آثار أنها سقطت، وبرضوا مش بقول فيه سحر، الله أعلى وأعلم".

رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت يكشف تفاصيل الكشف عليها

الدكتور محمد عز الدين رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت شرح تفاصيل الواقعة مشيرًا أن الحالة وصلت للمستشفى الساعة 4 صباحًا وتشتكي من نزول مياه ودم من الرحم واستقبلها الطبيب المقيم بقسم النساء والتوليد بالمستشفى وقام بالكشف عليها مستخدمًا الآشعة التلفزيونية ولم يجد أي أثر للحمل.

وأضاف: "قالت له ازاي ده أنا حامل في 6 شهور في توأم والطبيب اندهش وبعت لي أتاكد معاه وفعلا الآشعة مكنش فيها أي حمل وبعتناها تاني لقسم الآشعة وتأكدنا أن مفيش أثر للأجنة ولا أثر للحمل".

وتابع: "الموضوع شديد الغرابة والواحد أول مرة يسمع حاجة زي كده" وذكر الرواية التي قالها والدها بأنها حلمت بكابوس بأن امرأة تريد أن تزهق حملها واستيقظت فوجدت مياه ودم حولها على السرير وذهبت للمستشفى للاطمئنان على الجنين.

وأشار أن السيدة أحضرت روشتات من منزلها وصورة لها وهي حامل ورفضت نشرها في الإعلام، مؤكدًا أنها كانت تتابع مع طبيب في عيادة خاصة ولديها روشتات لمتابعة الحمل.

ولفت إلى أن الآشعة كشفت أن حجم الرحم كبير بشكل أكبر من العادي مما يدل على أنه كان هناك حمل، مؤكدًا عدم وجود أغشية الحمل.

استشاري النساء والتوليد ينفي امكانية حدوث الواقعة وطبيب يرد: فيه صور للأجنة

ونفى الدكتور حسن طايع حسين، استشاري قسم النساء والتوليد بمستشفى الأقصر العام، إمكانية حدوث ذلك مضيفًا: "الكلام ده علميًا لا أساس له من الصحة، الكلام ده علميًا ولا يحصل"، متسائلًا: "طب هل الجنين كان ليها صور؟ طب اختفوا أزاي".

وتابع: "أنا شغال من 20 سنة في المهنة عمري ما شوفت حالة ولادة بالطريقة دي" مشددًا على أن ذلك يتناقض مع العلم والطب.

ورد الدكتورمحمد عز الدين رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت أنه بالفعل هناك صور للأجنة وروشتات متابعة الحمل وصور لها وهي حامل ورفضت عرضها.