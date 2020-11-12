قاتلة زوجها في رأس سدر: "شافني مع عشيقي وكان هيفضحني"

"كان لازم يموت، كان هيفضحني أنا وعشيقي"، بهذه الكلمات اعترفت سيدة عشرينية في رأس سدر، بقتل زوجها، 25 سنة، سائق، بمعاونة عشيقها.

واعترفت الزوجة أنها انتقمت من زوجها، بعدما اكتشف علاقتها المحرمة وهدد بفضحها أمام أسرتها وجيرانها، فقررت مع العشيق التخلص منه، فوضعا خطة إزاحته من طريقهما إلى الأبد.

وقالت المتهمة إنها لم يكن لديها خيار آخر غير القتل، واتفقت مع عشيقها والمقيم في الجيزة أن يتخلصا من الزوج المخدوع، ولم يتردد العشيق في الموافقة على عرض عشيقته وإخبارها أنه سوف يحضر شقيقه معه لمساعدته في تنفيذ الجريمة.

وتابعت المتهمة، أنه يوم الواقعة حضر العشيق وشقيقه من الجيزة وكانت هي قد أحضرت منوما ووضعته للمجني عليه في الطعام، وبعد تناول الطعام دخل غرفة نومه واستغرق في النوم، وقامت هي بفتح باب المنزل ودخل العشيق وشقيقه إلى غرفة نوم المجني عليه وسدد له العشيق عدة طعنات بالسكين، ثم قام بضرب المتهمة على رأسها بالاتفاق معها حتى تضلل المباحث، وتمكنا من الهرب.

وأوضحت المتهمة أنها أبلغت الشرطة، والتي نقلت الجثة إلى المشرحة، وظلت عمليات البحث مستمرة، حتى وجدت المباحث تلقي القبض عليها وتواجهها بالمتهمين في قسم الشرطة لتعترف بارتكاب الواقعة وترشد عن أقراص المنوم التي وضعتها للمجني عليه.

البداية مع تلقي ضباط رأس سدر بلاغا من ربة منزل 20 سنة، أنه أثناء تواجدها وزوجها سائق 25 سنة، ونجل عمها بمنزلهما وتركها بابه مفتوحا، فوجئت بدخول 5 ملثمين قام أحدهم بتكميم فمها ودخل الباقون لحجرة يتواجد بها زوجها، ثم تعدى عليها أحدهم بالضرب ففقدت الوعى، وعقب إفاقتها اكتشفت مقتل زوجها إثر إصابته بعدة طعنات بجميع أنحاء الجسم.

وتوصلت تحريات فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من زوجة المجنى عليه وعاطلا 26 سنة وشقيق المتهم الثانى 30 سنة ومقيمين بدائرة مركز الصف بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها بالتحريات أقرت بها واعترفت بارتكابها الواقعة بالاشتراك مع المتهمين الهاربين، وقررت المتهمة أنه نظرا لزواجها رغما عنها من المجنى عليه ودأبه على إساءة معاملتها واكتشافه مؤخراً ارتباطها بعلاقة مع المتهم الثانى، فاتفقت مع الأخير على التخلص منه وقتله، ويوم الواقعة حضر المتهمان الثانى والثالث لمدينة رأس سدر، وطلبت من شقيقها طالب 15 سنة، إحضارهما لمنزلها دون علمه بمخططها الإجرامى، وقامت بدس أقراص منومة في طعام أعدته للمجنى عليه، وعقب استغراقه في النوم قامت بتسهيل دخول المتهمين الثانى والثالث لمنزلها.

حيث قاما بالتعدى على المجنى عليه بطعنه بأسلحة بيضاء بجميع أنحاء الجسم، فأوديا بحياته متأثرا بإصابته، وأرشدت المتهمة عن الأقراص المنومة، وتم توجيه مأمورية بمشاركة مباحث الجيزة لضبط المتهمين الثانى والثالث والأسلحة البيضاء المستخدمة، وتم تحرير محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة التي لمباشرة التحقيقات.