ربة منزل تقتل زوجها في "خناقة" على مصروف البيت بالإسكندرية

أمر المحامي العام لنيابات المنتزه في محافظة الإسكندرية، المستشار أشرف المغربي، قبل قليل، بحبس "ربة منزل" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل زوجها عمداً، بعد أن سددت إليه طعنة نافذة في القلب، بسبب خلاف على "مصروف البيت".

بدأت الواقعة بحضور المتهمة "ن. ي."، 35 سنة، ربة منزل، إلى ديوان قسم شرطة المنتزه أول، لتسليم نفسها والاعتراف بقتل زوجها "ع. م."، 38 سنة، سائق "توك توك"، وانتقل رئيس مباحث القسم، المقدم أحمد جاب الله، على رأس قوة أمنية، بمرافقة المتهمة وسيارة إسعاف، إلى محل الواقعة بمنطقة "الفلكي"، لفحص البلاغ.

وتبين من الفحص وجود جثة رجل في العقد الرابع من العمر، مسجاة على أرضية المطبخ، وبها إصابة بجرح طعني نافذ في الناحية اليسرى من الصدر، جرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وأقرت المتهمة أمام ضباط المباحث بتفاصيل جريمتها، مشيرةً إلى حدوث مشاجرة بينها وزوجها بسبب مصروف المنزل، تطورت إلى تعدي زوجها عليها بالضرب، وأضافت أنها تركته ودخلت المطبخ لغسيل أطباق الطعام، إلا أنه تبعها وحاول خنقها من الخلف، مما دفعها إلى طعنه بسكين مطبخ، كانت تقوم بغسله، دفاعاً عن نفسها.

وبإحالة المتهمة إلى النيابة العامة، أمرت بحبسها على ذمة التحقيق، بتهمة القتل العمد، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وبيان سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.