شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل حول أزمة علاقتها مع زوجها ومسلسل سرد حياتها

أصدر المكتب القانوني للفنانة شيرين عبدالوهاب بيانين إعلاميين للتوضيح والرد على عدد من الأخبار التى تناولت اسم الفنانة خلال الساعات الماضية.

كان البيان الأول بخصوص علاقة الفنانة بزوجها الفنان حسام حبيب وجاء كالتالي: "تؤكد الفنانة شيرين عبدالوهاب أن علاقتها بزوجها الفنان حسام حبيب كزوجة لم تختلط أبدا بمعاملات مالية وكان دوره ومازال تبادل الرأي فى المسائل الفنية التى تخصها، وتهيب بالإعلام عدم الانسياق وراء من يروج الشائعات بالخوض فى سيرة نجاح على الصعيدين الفني والإنساني".

فيما جاء البيان الثاني، بشأن عمل درامي ذكر أنه يتحدث عن مسيرتها فجاء كالتالي: "تنفي الفنانة شيرين أنها صرحت بعمل أي مسلسل تلفزيوني عن سيرتها، وأن ما يتردد من ربط بينها وبين أى مسلسل عنها مجرد من الصحة، وتؤكد أنها مازالت فى أوج عطائها الفني، حيث لا يجب أن تتحدث عنها حاليا إلا أغانيها، وتود أنها لن تسمح بالاتجار باسمها تحت أى مسمى، ويحذر مكتب المستشار القانوني لها من عواقب استباحة اسم الفنانة للترويج لمسلسل يسعى صناعه إلى الدعاية له بممارسة يعاقب عليها القانون وهي الإعلان بما هو كاذب بما يستوجب المساءلة القانونية".

يذكر أنه تم مؤخرا تداول أخبار حول طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب من زوجها الفنان حسام حبيب، وهو مانفته شيرين خلال الساعات الماضية، كما أن تم تسريب أخبار بأن مسلسل الفنانة مي عمر الجديد "لؤلؤ" يتضمن قصة خاصة عن حياة شيرين عبدالوهاب.