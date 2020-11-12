3 جرائم بشعة في 48 ساعة.. شاب يقتل حماه بالكرباج وآخر يذل أمه

شهدت مصر خلال اليومين الماضيين، عددا من الجرائم البشعة والجديدة على المجتمع المصري، والتي لقت صدى واسع خلال الساعات الماضية، ونرصدها لكم كما يلي:

جاموسة تقتل صاحبها في الأقصر

لقى شخص فى العقد الرابع مصرعه، أمس الأربعاء، إثر دهسه تحت أقدام "جاموسة"، بمنطقة نجع الشيخ فضيل التابع لمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء عصام ياسين، مدير أمن الأقصر، إخطاراً من المقدم أحمد حبيب، مأمور مركز شرطة إسنا، ورود بلاغ من أهالي منطقة نجع الشيخ فضيل بإسنا، يفيد مصرع "مصطفى.م.خ " 40 سنة، مقيم بذات المنطقة، متأثراً بجراحه، إثر قيام جاموسة من الماشية التي يقوم بتربيتها بدهسه تحت أقدامها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى إسنا التخصصى، وحُرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شاب يطرد أمه القعيدة ويذلها في أبوحماد

جريمة إنسانية بشعة بطلها شاب تجرد من مشاعر الإنسانية وأخلاق الإسلام وتمعن في إذلال ولادته القعيدة وطردها من شقته.

البداية كانت بتداول فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيه أم قعيدة تنزل على السلم وتبكي بينما يطردها ابنها وزوجته من أمام شقته.

وكشف مصدر أمني، تفاصيل واقعة طرد شاب لوالدته وإهانتها في مركز أبو حماد، محافظة الشرقية.

وقال المصدر، إنه فور تداول الفيديو، جرى فحصه وتحرك فريق التدخل السريع المحلي بالشرقية، ومدير إدارة أبو حماد الاجتماعية، ومدير إدارة الدفاع الاجتماعي بالمديرية، وتبين أن الحادثة وقعت منذ حوالي ثماني شهور في قرية أبو نجم التابعة للعباسة مركز أبو حماد شرقية، والسيدة صاحبة الواقعة هي الحاجة فكرية مصطفى البهواشي، مع ابنها سعيد غنيم عبدالحميد، وحدثت الواقعة في بيتها.

وأضاف المصدر أنه نظرا لخلافات حديثة بين الابن وأخته، قامت الأخيرة بنشر الفيديو اليوم، وعلى الفور تم استدعاء الابن إلى مركز شرطة أبو حماد للتحقيق معه في ما نشر بالفيديو، وفي حضور عمدة القرية، مؤكدا أن أم الشاب صاحبة الواقعة متواجدة أمام قسم الشرطة وراغبة في التصالح.

وتابع: "تبين أن حالة السيدة ميسورة ولا ترغب في الانتقال إلى دار للرعاية وسيتم متابعة الحالة وتقديم الدعم النفسي اللازم لها من قبل التضامن، وتم عمل المحضر، وسيتم عرض الابن على النيابة صباحا لاتخاذ اللازم.

شاب يقتل حماه بالكرباج بسبب فسخ خطوبته

جريمة بشعة أخرى شهدتها محافظة الدقهلية حيث قتل شاب حماه السابق بالكرباج بسبب فسخ خطبته.

حيث لقى فرد أمن بشركة خاصة في الدقهلية، مصرعه أمس، متأثرا بإصابته باعتداء خطيب ابنته عليه بالضرب بـ "كرباج سوداني" بسبب خلافات بينهما بسبب رفض المجني عليه رد هدايا الخطوبة بعد فسخ خطوبة المتهم من ابنته.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مركز شرطة ميت غمر، بوفاة عبدالمقصود يوسف عبدالله، 55 سنة، فرد أمن بشركة خاصة فى مستشفى دماص المركزي، متأثرا بإصابته بنزيف حاد بالمخ نتيجة التعدي من آخرين.

انتقل مأمور المركز وضباط المباحث لمكان الواقعة وبسؤال أسرة المجني عليه، في محضر الشرطة اتهموا "سمير ف. إ.، 25 سنة، نجار مسلح خطيب ابنته السابق، بضربه انتقاما منه لفسخ الخطوبة.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحص بإشراف مدير المباحث ويضم ضباط مباحث مركز ميت غمر، والأمن العام، وتمكنوا من ضبط المُبلغ عنه أثناء هروبه عند أحد أصدقائه.

وبمواجهة المُبلغ عنه، في محضر الشرطة، اعترف أنه غضب غضبا شديدا من والد خطيبته الذي أصر على فسخ خطوبته وفي نفس الوقت رفض رد الهدايا إليه، قائلا" قررت الثأر لكرامتي، على طردي من بيته ورفض رد الهدايا"، مؤكدا أنه جهز "كرباج سوداني" وانتظره في مكان عودته من عمله، وانهال عليه ضربا عدة مرات حتى وقع على الأرض غارقا في دمائه وتركته وهربت"، مواصلا "أردت فقط إيذائه ولم أقصد قتله، وعرفت بعد ذلك أنه مات".

وأكد شهود العيان أن الشاب تربص بالمجنى عليه أثناء عودته من عمله واعتدى عليه بـ "كرباج سوداني" أعده لضربه به من الخلف مما تسبب بإحداث إصابات متعددة في رأسه وظهره وذلك بسبب وجود خلافات سابقة بينهما بعد فسخ الخطبة حول رد الشبكة والهدايا التى أحضرها لابنة المجنى عليه أثناء فترة الخطوبة.

وأوضح الشهود أن الأهالي نقلوا المجني عليه مصابا إلى مستشفى دماص لإسعافه إلا أنه كان قد أصيب بنزيف في المخ ولفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة، والتي أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن بعد ذلك .