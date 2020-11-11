التضامن تفحص فيديو طرد شاب لوالدته القعيدة

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، تشكيل لجنة من التدخل السريع، لفحص فيديو واقعة إذلال شاب لوالدته القعيدة، وإجبارها على نزول السلالم زحفا.

من جانبها قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّ مؤسسات "كبار بلا مأوى"، تسهم في حل أزمة كبيرة، خاصة مع قرب حلول فصل الشتاء وسوء الأحوال الجوية.

وأكدت أنَّ عدد مؤسسات كبار بلا مأوى، يبلغ 19 مؤسسة على مستوى الجمهورية، من بينها مؤسسات لسيدات بلا مأوى، ومؤسسات لرجال بلا مأوى، ومؤسسات تضم سيدات ورجال بلا مأوى ومسنين في الوقت ذاته، وتشارك المؤسسات الأهلية بالتأثيث، وذلك بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضافت أنَّ السعة الكلية لهذه المؤسسات تبلغ 1242 نزيلًا، ويبلغ الإشغال الفعلي لها 668 نزيلًا بنسبة إشغال تصل إلى 70%،؜ منهم 233 سيدة و435 رجلًا، متابعة بأنَّه يجري التوسع في عمليات دمج الأطفال الصغار والكبار معا في دار واحدة لإيجاد جو أسري متكامل بين الكبار والصغار، مما يسهم في تعويضهم عن أسرهم الذين تخلوا عنهم.

وأضافت الوزارة، أنه يجري حاليا فحص شكوى السيدة التي تداول رواد التواصل الاجتماعي، قصتها، موضحة أن السيدة الآن، في منزلها لحين نظر الشكوى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيدة مسنة قعيدة، تزحف نزولًا على سلالم أحد المنازل، بأمر من ابنها وزوجته، في مشهد جسّد انعدام الرحمة وانتزاعها من قلب رجل، نحو والدته المسنة القعيدة، وإجباره لها على نزولها على السلالم زحفًا، كعقاب منه لها، فلم تُحرك دموعها بداخله أي مشاعر من الإنسانية، وخلال الفيديو، ظهر الابن، وهو يتعدى على والدته بالكلام الجارح، ويوجه لها الإهانة وزوجته، بسبب وقوع مشاكل عائلية بينهما.

وخلال الفيديو، توجه الابن بتلك الكلمات لوالدته المسنة: "طالعة على إيه ياختي، انزلي يا اختي انزلي ازحفي، حلو أحسن ما نغسل السلم، امسحي لينا السلم تاني، والمشكلة اننا هنغسل الهدوم تاني، هتوسخي الهدوم وناخدها نغسلها، اكحتي يلا السلالم وهاتي الجلابية علشان نغسلهالك، يعني قرفتينا برضو مفيش فايدة، شوفوا دي أم عاقة دي بتقرفنا دي".

وعقب تداول الفيديو، انهالت التعليقات من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الذين عبروا عن غضبهم الشديد من موقف الابن وزوجته، مطالبين بضرورة ضبطهم، وتوقيع أشد عقوبة عليهم، فجاء من بين التعليقات، "طب إنت بتصور ليه علشان ندعي عليك ولا علشان ندعيلها، بس الأكيد هنعمل الاثنين وحسبي الله ونعم الوكيل فيك ياشيخ هيتعمل فيك اللي عملته لأمك".

وعلق آخر: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك كما تدين تدان يا غبي إلا الام.. بكرة تعرف قيمتها كل ساق سيسقى بما سقى"، وقال ثالث: "نار جهنم وبئس القرار إن شاء الله غضبها سيأتي وانت على الصراط، وستقع من أول خطوة حسبي الله ونعم الوكيل فيك ربنا هيعذبك دنيا وآخرة".