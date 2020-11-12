"تجارة كفر الشيخ" تناقش رسالة ماجستير بحضور نائب محافظ القاهرة

تشهد كلية التجارة جامعة كفر الشيخ، اليوم، مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة ولاء عماد حسين سعيد، التي جاءت تحت عنوان "التسييس التنظيمي كمتغير وسيط بين القيادة التحويلية والمواطنة التنظيمية"، بالتطبيق على المجالس المحلية بمحافظة كفر الشيخ.

وتضم لجنة الحكم والمناقشة الدكتور رضا إبراهيم صالح، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، أستاذ المحاسبة المالية، والدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة، أستاذ الهندسة المدنية بالجامعة، والدكتور علي عبدالقادر، أستاذ إدارة الأعمال المساعد، رئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة.

وتبدأ فعاليات مناقشة الرسالة العلمية، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، بقاعة السيمنار بكلية التجارة، في ظل الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتورة شيرين أبو وردة، عميد الكلية.

ونظّمت كلية التربية بالجامعة ذاتها، أمس، ندوة توعوية عن مخاطر الإدمان والمخدرات بأنواعها المختلفة، بمشاركة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحت إشراف الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع إدارة شؤون البيئة بالجامعة، بحضور الدكتورة أميرة زايد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود عبدالعزيز، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور رجاء غازي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

يأتي ذلك في إطار حملة "أنت أقوي من المخدرات"، التي ينفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بجامعة كفرالشيخ، إذ يتم التأكيد على تصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات لدى الطلاب، والتعريف بصندوق مكافحة الإدمان، ودوره في مواجهة المشكلة، والتعريف بالخط الساخن لعلاج الإدمان 16023.

وناقشت الندوة التي حاضر فيها سلام العربي، مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، خطورة تعاطي المخدرات والمسكرات على صحة الفرد والمجتمع، وتأثيرها على منظومة القيم الأخلاقية، مشددا على أنه يؤدي إلى ضياع وإهدار الموارد البشرية، والتأثير على العمل والإنتاج، وأن مكافحة الإدمان والمخدرات يساهم في حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم الذي يؤثر عليه.