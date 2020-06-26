التحفط على سيارة مخالفة لبيعها" مشروبات" أمام تجارة كفر الشيخ  

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتحفظ على سيارة مخالفة للشروط الصحية، عقب بيعها للمشروبات بدون ترخيص أمام كلية التجارة، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد صاحب السيارة.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اجراءات التحفظ على السيارة المخالفة، لقيامه بقطع نخلة أمام كلية التجارة، بجانب بيعه للمشروبات بدون ترخيص، حيث تم التحفظ على السيارة، بالتعاون مع إدارة مرور كفر الشيخ، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد صاحب السيارة.

جاء ذلك بمشاركة وتواجد رجال مرور كفر الشيخ، ورضا رجب، نائب رئيس المدينة للإزالات والإشغالات، وعاطف عبد القادر، مدير إدارة المنتزهات، وفريق العمل بقسم الإشغالات.